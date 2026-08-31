Marmaris'te zafer coşkusu Girne kazasının gölgesinde sessiz fener alayıyla sürdü

Marmaris'te 30 Ağustos törenleri buruk ve sessiz geçti

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle sessiz ve ölçülü bir şekilde gerçekleştirildi. Belediye organizasyonuyla planlanan konser iptal edilirken, fener alayı müzik ve slogan olmadan yüründü.

Söyleşiyle başlayan program:

Etkinlikler, Türkmenistan Parkı'nda Prof. Dr. Barış Doster'in konuşmacı olduğu "Büyük Zaferden Büyük Umuda" başlıklı söyleşiyle açıldı. Söyleşide Doster, Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına dair değerlendirmelerde bulundu ve konuşma geniş katılımla izlendi.

Sessiz yürüyüş ve meydandaki anma:

Söyleşi sonrası yüzlerce Marmarisli, ellerinde Türk bayraklarıyla Ketenci Otel önünden Atatürk Meydanı'na doğru müzik ve slogan olmadan sessizce yürüdü. Fener alayına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Prof. Dr. Barış Doster, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün Atatürk Meydanı'nda sona ermesiyle deniz kazasında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı; ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, meydandaki konuşmasında Girne'de yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve kayıp vatandaşların bulunması için temennilerini iletti. Ünlü, bu nedenle 30 Ağustos coşkusunun içte yaşandığını ve bugünün aynı zamanda bir dayanışma günü olduğunu vurguladı.

Planlanan Serkan Oktay konseri de güvenlik ve saygı gerekçesiyle iptal edildi; böylece kutlamalar anma ve birlik mesajı ön planda tutularak tamamlandı.

MARMARİS’TE SESSİZ FENER ALAYI