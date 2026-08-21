Mavi Vatan kıyısında teknoloji ve deniz gücü buluşması

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri, denizcilik odaklı programıyla ikinci gününde de katılımcıları ağırlıyor. Festival, ziyaretçilere Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetlerini yakından görme fırsatı sunuyor.

Deniz platformları ve tarihi gemiler:

Etkinlik alanında 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu sergileniyor. Ziyaretçiler TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan gibi modern mühimmat ve platformları yakından inceleyebiliyor. Ayrıca tarihi değer taşıyan TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da ziyaretçilere açık durumda.

Gösteriler ve yerli teknoloji sergisi:

Festival programında Türk donanmasının seçkin birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyon tatbikatları ve hava unsurlarının gösterileri öne çıkıyor. Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandolarının tatbikatları ile hava unsuru gösterileri katılımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Etkinlik alanında ayrıca Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini yansıtan yerli ve milli teknoloji ürünleri sergileniyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi, platformları dolaşıp bilgi alıyor ve hatıra fotoğrafları çektiriyor; etkinlik, hem eğitim hem de tanıtım amaçlı yoğun katılımla devam ediyor.

Organizatörler, festivalin deniz yeteneklerini ve savunma sanayisinin yerli çözümlerini geniş kitlelere göstermeye devam ettiğini belirtiyor ve ziyaretçilere güvenli ve bilgilendirici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

KOCAELİ'DE TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİSİ TUTKUNLARINI DENİZCİLİK ODAĞINDA BİR ARAYA GETİREN TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİKLERİ İKİNCİ GÜNÜNDE DE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR.