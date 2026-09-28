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Mazgirt'te Temürtaht çevresinde rüzgârın etkisiyle yayılan kırsal yangına müdahale sürüyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Temürtaht bölgesinde rüzgârın etkisiyle yayılan kırsal yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mazgirt'te Temürtaht çevresinde rüzgârın etkisiyle yayılan kırsal yangına müdahale sürüyor

Mazgirt'te Temürtaht çevresinde rüzgârın etkisiyle yayılan kırsal yangına müdahale sürüyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Temürtaht köyü çevresindeki kırsal alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki rüzgârın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı ve geniş bir alanı tehdit eder hale geldi.

Müdahale ekipleri ve sevk çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler arazide söndürme ve kontrol çalışmaları yürütürken, ulaşım ve lojistik desteği sağlamak için koordinasyon devam ediyor.

Yangının seyri ve güncel durum:

Rüzgârın etkisi yangının yayılmasını hızlandırmış olup, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve gelişmelere göre ek önlemlerin alınacağını bildirdi.

MAZGİRT İLÇESİNDE KIRSAL ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

MAZGİRT İLÇESİNDE KIRSAL ALANDA ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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