Mazıdağı'nda mercimek ekiminde yeni adım: 167 çiftçiye 40 ton 200 kg tohum

mazıdağı'nda dağıtımın ayrıntıları:

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında Mazıdağı ilçesinde 167 çiftçiye mercimek tohumu desteği verildi. Dağıtımı yapılan toplam miktar 40 ton 200 kilogram olarak açıklandı ve destek yüzde 75 hibelidir.

projenin hedefleri ve kapsamı:

Destek, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında sağlandı. Projenin amacı, ilçede tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin ekonomik dayanıklılığını güçlendirmektir. Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama, yerel üretimin teşvik edilmesine odaklanıyor.

ekim alanı ve uygulanacak plan:

Dağıtılan Mardin mercimeği tohumlarının, toplam 3 bin 100 dekarlık tarım arazisinde ekilmesi planlanıyor. Yetkililer, Mezopotamya’nın verimli topraklarında yapılacak ekimlerle hem bölgesel üretimin artırılacağını hem de çiftçilerin gelirlerinin destekleneceğini vurguladı. Uygulamaların takip ve destek süreçlerinin devam edeceği belirtildi.

MARDİN’DE 167 ÇİFTÇİYE 40 TON MERCİMEK TOHUMU DESTEĞİ