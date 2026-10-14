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Teknoloji yatırımının meyvesi: GTB'ye Antep fıstığında ödül

Gaziantep Ticaret Borsası'nın TÜBİTAK MAM iş birliğiyle kurduğu Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Rekabetçi Sektörler Programı'nda ödül aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Teknoloji yatırımının meyvesi: GTB'ye Antep fıstığında ödül

ödül töreni ve proje işbirliği:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), tarımsal sanayide teknoloji ve yenilik odaklı yatırımıyla ödüle layık görüldü. GTB ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle hayata geçirilen Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında başarılı projeler arasında yer alarak takdir aldı.

Ödül, Ankara'da düzenlenen IPA II Kapanış Konferansı'nda GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi. Konferans, "İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek" temasıyla gerçekleştirildi ve kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ile iş dünyası temsilcileri katılım gösterdi.

programın kapsamı ve sağlanan destekler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, Rekabetçi Sektörler Programı'nın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısının güçlenmesine katkı sunduğunu vurguladı. Bakan Kacır, IPA II döneminde 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlandığını açıkladı. Bu desteklerin AR-GE merkezleri, dijital dönüşüm merkezleri, ortak kullanım tesisleri ile test ve analiz altyapılarının kurulmasına yönlendirildiği belirtildi.

gtb'nin vizyonu ve tesisin hedefleri:

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, alınan ödülün Gaziantep'in tarımsal sanayide üretim gücünü teknolojiyle buluşturma hedefi açısından önemli olduğunu ifade etti. Akıncı, borsanın sadece ticareti değil, üretim altyapısının güçlendirilmesini ve sektörlerin geleceğine yönelik yatırımları önceliklendirdiğini belirtti.

Akıncı, Antep fıstığının Gaziantep için ekonomik ve kültürel açıdan stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, tesisin kaliteyi, verimliliği ve katma değeri artırma amacı taşıdığını söyledi. Bu niteliğiyle tesisin RSP gibi programlarda ödül almasının, yapılan yatırımların somut bir takdiri olduğunu ifade etti.

Ödül, hem GTB'nin bölgesel üretim kapasitesini teknolojiyle güçlendirme çabasının hem de Antep fıstığının işlenmesine yönelik stratejik yatırımların görünür bir sonucu olarak sunuldu. Projenin sektöre sağlayacağı katkılar, tesisin yerel üretim süreçlerine entegre edilmesi ve uzun vadede rekabet gücüne olumlu etkisi üzerinde duruldu.

Konferans kapsamında, program desteklerinin sektörlere etkileri, sanayide dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar ele alınmaya devam etti; GTB'nin ödüllü projesi bu çerçevede örnek proje olarak öne çıktı.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB), TARIMSAL SANAYİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYAN YENİLİKÇİ PROJELERİ...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB), TARIMSAL SANAYİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYAN YENİLİKÇİ PROJELERİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI YATIRIMLARIYLA ÖNEMLİ BİR ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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