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Denizli Büyükşehir'den dar gelirlilere dört alanda destek ödemesi

Denizli Büyükşehir, Yenidoğan, mutfak tüpü, test kitabı ve "En Büyük Asker Bizim Asker" projelerinin Eylül ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli Büyükşehir'den dar gelirlilere dört alanda destek ödemesi

Denizli Büyükşehir'den sosyal destek ödemeleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik yürüttüğü destek programlarında Eylül ayı değerlendirmelerini tamamlayarak hak sahiplerinin ödemelerini hesaplarına aktardı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen paketler, yeni doğumdan eğitime ve asker ailelerine kadar farklı ihtiyaç alanlarını kapsıyor.

ödemeler ve kapsamı:

Yenidoğan Desteği projesinde 17. dönem ödemeleri yapıldı ve başvurusu onaylanan annelerin 9 bin TL tutarındaki destekleri Horoz Kart'larına yüklendi. Doğalgaz altyapısı bulunmayan bölgelere yönelik 12 kg mutfak tüpü desteği ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Eğitim desteği kapsamında, sınavlara hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrenciler için verilen test kitabı ücreti desteği ödendi. Ayrıca "En Büyük Asker Bizim Asker" projesiyle vatani görevini yapan dar gelirli Mehmetçik ailelerinin yemin töreni yol masraflarına katkı sağlandı.

başvurular ve süreç:

Projelerin yeni dönem başvuruları sürüyor. 18. dönem Yenidoğan başvuruları cbs.denizli.bel.tr/yenidogan üzerinden ve www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" bölümünden alınmaya başlandı. Diğer destek programlarına ilişkin başvurular da aynı "Başvurular" sekmesi aracılığıyla kabul edilmeye devam ediyor.

başkanın mesajı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, dar gelirli ailelerin her anında yanında olduklarını vurgulayarak, "Yeni doğan yavrumuzun ilk telaşından öğrencilerimizin sınav hazırlığına, mutfaktaki tüpten Mehmetçiğimizin yemin törenine kadar her aşamada hemşehrilerimizin yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın büyüdüğü bir Denizli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ SÜRÜYOR: 4 DESTEK DAHA HESAPLARDA

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ SÜRÜYOR: 4 DESTEK DAHA HESAPLARDA

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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