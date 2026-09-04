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Memleket hasreti bitti: Ayhan Gürbüz Kayseri Atletikspor'da

Uzun yıllar farklı takımlarda forma giyen Ayhan Gürbüz, 2026-2027 sezonunda memleketi Kayseri'ye dönerek Kayseri Atletikspor'un PGL hedefine resmi imza attı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Memleket hasreti bitti: Ayhan Gürbüz Kayseri Atletikspor'da

Ayhan Gürbüz resmen Kayseri Atletikspor'da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ayhan Gürbüz ile 2026-2027 sezonu için anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüp yetkilileri transferin takımın Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) hedefine katkı sağlamak üzere gerçekleştirildiğini belirtti.

Transferin detayları:

Geride kalan sezonu Malatya temsilcisi Battalgazi Belediyespor formasıyla geçiren Gürbüz, memleketine dönerek Kayseri Atletikspor kadrosuna katıldı. Kulübün resmi paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Ayhan Gürbüz. Kulübümüz A futbol takımında Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) hedefi doğrultusunda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceki sezonlarda çeşitli profesyonel takımlarda görev almış ve geçtiğimiz sezon Battalgazi Belediyespor’da forma giyen Ayhan Gürbüz önümüzdeki sezon Atletikspor forması için mücadele edecek".

Beklentiler ve takım içi rolü:

Teknik heyet ve yönetim, orta sahaya tecrübeli bir oyuncu kazandırmanın hem saha içi denge hem de genç oyuncuların gelişimi açısından katkı sağlayacağını vurguluyor. Ayhan Gürbüz'ün deneyimi, özellikle PGL hedefi doğrultusunda maç içi liderlik ve istikrar getirme beklentisini beraberinde getiriyor.

Kayseri Atletikspor'un transfer çalışmaları sürerken, taraftarlar memleketine dönen oyuncunun yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Kulüp, PGL hedefi için kadroyu güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ ATLETİKSPOR TECRÜBELİ ORTA SAHA OYUNCUSU AYHAN GÜRBÜZ’Ü RENKLERİNE BAĞLADI.

KAYSERİ ATLETİKSPOR TECRÜBELİ ORTA SAHA OYUNCUSU AYHAN GÜRBÜZ’Ü RENKLERİNE BAĞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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