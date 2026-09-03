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Memorial ile güç birliği: Melikgazi Kayseri Basketbol sağlık sponsorluğunu yeniledi

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Memorial Kayseri Hastanesi sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi; kulüp sakatlıkları azaltmayı ve sağlıklı bir sezon hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Memorial ile güç birliği: Melikgazi Kayseri Basketbol sağlık sponsorluğunu yeniledi

Memorial sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ile Memorial Kayseri Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesi için Kadir Has Spor Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Törene kulüp yöneticileri, hastane temsilcileri, teknik heyet ve takım oyuncuları katıldı. Anlaşma, geçen sezon başlatılan işbirliğinin devamını ve takımın sağlık altyapısının güçlendirilmesini öngörüyor.

kulüp başkanının açıklamaları:

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, törende Memorial ile geçen sezondan beri süren sponsorluk ilişkisini bir kez daha devam ettirdiklerini belirtti. Yüksel, başhekim Cengiz Çavumirza ve tüm Memorial ailesine özel teşekkür ederek, işbirliğinin takımın sağlıkla ilgili sorunlarını çözmede önemli rol oynayacağını söyledi. Başkan Yüksel, takımın bu yıl dinamik bir kadro ile ligde iddialı ekiplerden biri olmayı hedeflediğini, oyunculara sakatlık olmadan başarılı bir sezon dilediğini ifade etti. Ayrıca Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na verilen destekler için teşekkür etti.

memorial temsilcisinin mesajı:

Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza ise Memorial ailesi olarak sporu ve hareketli yaşamı destekleyen bir yaklaşımı benimsediklerini vurguladı. Çavumirza, kurum olarak sadece hastalıkların tedavisiyle sınırlı kalmayıp sporun yaşam biçimi haline gelmesi için destek verdiklerini, bu nedenle sporcu sağlığına yatırım yapmayı toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Kayseri'de Melikgazi ile birlikte olmanın mutluluğunu dile getiren Çavumirza, kadının spor alanındaki gücüne ve toplum içindeki yerine katkı sağlamanın önemine işaret etti ve takım için sağlıklı, az sakatlı, bol galibiyetli bir sezon temennisinde bulundu. Ayrıca Memorial’ın İstanbul’da da farklı takımlarla işbirlikleri bulunduğu ifade edildi.

İmza töreninin ardından takım oyuncuları, teknik ekip nezaretinde ısınma hareketleri yaptı ve antrenmana çıktı. Anlaşma, kulübün sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlayarak sezon boyunca saha içi ve saha dışı hazırlıkları desteklemeyi amaçlıyor. Kulüp yönetimi ve sponsor arasındaki bu süreklilik, hem sportif hedeflerin hem de sporcu sağlığının öncelikli tutulduğunu gösteriyor.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NDE MÜCADELE EDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL İLE MEMORİAL KAYSERİ...

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL İLE MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ARASINDA SAĞLIK SPONSORLUĞU ANLAŞMASI İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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