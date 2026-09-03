Dolar 48,3090 +0,03%
Euro 56,3316 +0,35%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.047,51 +2,78%
EUR/USD 1,1628 +0,31%
Brent Petrol 95,64 +0,01%
--°

Trabzonspor'un yeni golcüsü Franculino Dju'nin gelişi taraftarı coşturdu

Özel uçakla saat 17.00'de Trabzon Havalimanı'na inen 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Gludo Dju, gelişinden mutlu olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:40

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor'un yeni golcüsü Franculino Dju'nin gelişi taraftarı coşturdu

transfer gelişimi:

Özel uçakla saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı'na inen bordo-mavili ekibin yeni transferi Franculino Gludo Dju, havalimanında basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor, kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

havalimanı anları:

Dju, 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor’a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum' dedi. Transfer sürecine ilişkin olarak da 'Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim' şeklinde konuştu.

taraftar ve kulüp iletişimi:

Açıklamalarının ardından genç futbolcu kendisini karşılamaya gelen bordo-mavili taraftarlarla buluştu; tezahüratlar eşliğinde ilgi gördü. Dju, 'Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım' diyerek takıma katkı vereceğinin sinyalini verdi ve ardından kulüp yetkilileriyle birlikte bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FRANCULİNO DJU, TRABZON’A GELDİ.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FRANCULİNO DJU, TRABZON’A GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da
images

Memorial ile güç birliği: Melikgazi Kayseri Basketbol sağlık sponsorluğunu yenil...
images

Hakemler netleşti: Esenler Erokspor ile Kayserispor maçını Ali Yılmaz yönetecek
images

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları hız kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beşiktaş'a yeni takviye: Ümit Akdağ İstanbul'da

Burdur'da ihbar üzerine bulunan kadın araçta fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

Dalgakıran mevkiinde ortak müdahale: Dalaman'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahte polis telefonuyla 71 yaşındaki kadının altınları ve hesabı hedef oldu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı