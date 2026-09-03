Trabzonspor'un yeni golcüsü Franculino Dju'nin gelişi taraftarı coşturdu

transfer gelişimi:

Özel uçakla saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı'na inen bordo-mavili ekibin yeni transferi Franculino Gludo Dju, havalimanında basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor, kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

havalimanı anları:

Dju, 'Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor’a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum' dedi. Transfer sürecine ilişkin olarak da 'Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim' şeklinde konuştu.

taraftar ve kulüp iletişimi:

Açıklamalarının ardından genç futbolcu kendisini karşılamaya gelen bordo-mavili taraftarlarla buluştu; tezahüratlar eşliğinde ilgi gördü. Dju, 'Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım' diyerek takıma katkı vereceğinin sinyalini verdi ve ardından kulüp yetkilileriyle birlikte bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ FRANCULİNO DJU, TRABZON’A GELDİ.