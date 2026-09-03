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Hakemler netleşti: Esenler Erokspor ile Kayserispor maçını Ali Yılmaz yönetecek

7 Eylül Pazartesi günü TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Kayserispor karşılaşmasını Gaziantep Bölgesi hakemi Ali Yılmaz yönetecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hakemler netleşti: Esenler Erokspor ile Kayserispor maçını Ali Yılmaz yönetecek

Hakemler netleşti: Esenler Erokspor ile Kayserispor maçını Ali Yılmaz yönetecek

TFF 1. Lig'in 6. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hakem ataması açıklandı. İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadelede düdük Ali Yılmaz'da olacak.

maç bilgileri:

Karşılaşma, TFF 1. Lig 6. hafta programı çerçevesinde 7 Eylül Pazartesi günü ve ev sahibi Esenler Erokspor'un sahasında yapılacak. Mücadele, lig takviminin orta haftalarından birine denk geliyor.

hakem kadrosu:

Maçı yönetecek olan Gaziantep Bölgesi hakemi Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Çağrı Yıldırım üstlenecek. Dördüncü hakem görevini ise Samet Yağcı yapacak.

Atama, taraflar ve taraftarlar için maç öncesi son bilgiler arasında yer alıyor; hakem kadrosunun ilanı, organizasyonun düzeni ve hazırlıkları açısından maç günü öncesinde netlik sağlıyor.

TFF 1. LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 7 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 6. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 7 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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