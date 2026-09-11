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Menderes soruşturmasında eski başkanla yazıştığı belirlenen avukat tutuklandı

Menderes soruşturmasında, eski başkan İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları tespit edilen avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Menderes soruşturmasında eski başkanla yazıştığı belirlenen avukat tutuklandı

Menderes soruşturmasında yeni gelişme:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, eski başkan İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları olduğu tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeriyor. İddialara göre şüpheli avukatın, suç örgütü tarafından Çiçek'in yanına yerleştirildiği ve cinsel içerikli yazışmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltı ve tutuklama süreci:

Şüphelinin adresi tespit edildikten sonra düzenlenen operasyonda, 9 Eylül günü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gürcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MENDERES BELEDİYE BİNASI

MENDERES BELEDİYE BİNASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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