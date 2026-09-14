Meraya yakın çöplük hayvanlara zarar veriyor, köylü tel örgü istiyor

olay yeri ve hayvanın telef olması:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Efeler köyü Kızılçukur mezrasında, Ocak köyü ile Efeler köyü sınırında bulunan çöplük alanına giren büyükbaş hayvan, atıklar arasındaki naylon poşeti yediği için boğularak telef oldu. Olayı sahibi Devrim Öner cep telefonu kamerasıyla kaydetti; hayvanın çöplükteki atıkları karıştırdığı anlar görüntülere yansıdı.

köylünün talepleri ve önceki uyarılar:

Öner, çöplüğün iki köy sınırında ve mera alanının yakınında bulunduğunu belirterek, alanın çevresinin tel örgülerle kapatılmasını talep etti. Öner olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Yazık hayvanımıza, emek çektik. Tarım Bakanımız, Çevre, Şehircilik Bakanımız, burası Erzincan Kemaliye Ocak köyünün çöplüğü. Çöplüğü getirmişler, bizim köyümüzün merası, tam iki köyün arasındaki sınıra yapmışlar. Hayvanlarımız geliyor, gelip bu çöplüğe giriyor. Bu sene iki tane danamız boğularak telef oldu. Evvelki sene, geçen sene söylediğimiz halde 'bildiğiniz yere gidin' diyorlar."

riskler ve alınması gereken önlemler:

Köylüler, mera ile atık yönetiminin iç içe geçtiği bu tür alanlarda hayvan sağlığı açısından ciddi riskler oluştuğunu vurguluyor. Öner, telef olan hayvanlar nedeniyle ekonomik açıdan mağduriyet yaşadığını belirtti ve çözüm olarak bölgenin tel örgü ile çevrilmesini, atıkların kontrollü depolanmasını ve meraya erişimin engellenmesini istedi.

Olay, yerel mera kullanımının korunması ve çöplüklerin konumlandırılması konusunda yetkililerden somut adımlar beklendiğini gösteriyor; köylüler benzer vakaların tekrarlanmaması için hızlı önlem alınmasını talep ediyor.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE ÇÖPLÜK ALANA GİREN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, YEDİĞİ NAYLON POŞET NEDENİYLE BOĞULARAK TELEF OLDU