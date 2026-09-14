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Asırlık şifa hamamı Kestel’e özgün kimliğiyle dönüyor

Vani Mehmet Efendi Şifa Hamamı, 8 milyon 160 bin TL yatırımla özgün mimarisine sadık kalınarak yenileniyor; elektrik ve mekanik işleri sona ermek üzere.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Asırlık şifa hamamı Kestel’e özgün kimliğiyle dönüyor

Restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında:

Kestel Belediyesi tarafından yürütülen restorasyonla Vani Mehmet Efendi Şifa Hamamı, ilçeye özgün mimari dokusuna sadık kalınarak yeniden kazandırılıyor. Projenin sonuna yaklaşıldı; yüzeylerde, çatı kubbelerinde ve teknik altyapıda kapsamlı yenilemeler yapıldı.

Aslına uygun onarım ve teknik müdahaleler:

8 milyon 160 bin TL yatırımla sürdürülen çalışmalarda hamamın giriş ile sıcaklık ve soğukluk bölümlerinde bulunan sıva ve mermer kaplamalar sökülerek aslına uygun şekilde yeniden uygulandı. Yapının ısıtma tesisatı revize edildi, yıllar içinde yıpranan kurşun kaplama kubbe çatıları yenilendi.

Aynı zamanda tarihi yapının yeniden kullanılabilir hale gelmesi için elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor; amaç hem yapı bütünlüğünü korumak hem de hizmete açılabilir kılmak.

Başkan Erol'un değerlendirmesi:

Ferhat Erol görevleri ve restorasyonun önemini şu sözlerle anlattı: "Kestel’imizin geleceğini yeni yatırımlarla inşa ederken, geçmişimizin bize bıraktığı kıymetli eserlere de sahip çıkıyoruz. Vani Mehmet Efendi Şifa Hamamımız, ilçemizin tarihi hafızasını bugüne taşıyan önemli değerlerimizden biri. Bu nedenle burada yalnızca bir yenileme değil, yapının özgün kimliğini koruyan titiz bir restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz."

Erol, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayarak "Girişinden sıcaklık ve soğukluk bölümlerine, kubbe çatısından ısıtma sistemine kadar yapının birçok noktasını aslına uygun şekilde yeniledik. Elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Vani Mehmet Efendi Şifa Hamamımızı tarihi kimliğini koruyarak yeniden Kestel’imize kazandıracak, geçmişten aldığımız bu kıymetli emaneti gelecek nesillere taşıyacağız." dedi.

BURSA&#039;DA KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN VANİ MEHMET EFENDİ ŞİFA HAMAMI’NDA YÜRÜTÜLEN RESTORASYON...

BURSA'DA KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN VANİ MEHMET EFENDİ ŞİFA HAMAMI’NDA YÜRÜTÜLEN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ. BU KAPSAMDA KESTEL BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN ÖNEMLİ TARİHİ YAPILARINDAN BİRİ OLAN ŞİFA HAMAMI, ÖZGÜN MİMARİ DOKUSU KORUNARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI ÇALIŞMALARLA YENİDEN KESTEL’E KAZANDIRILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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