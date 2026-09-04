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Tarsus'ta tek taraflı motosiklet kazasında 26 yaşındaki sürücü öldü

Tarsus'ta TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolunda meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 26 yaşındaki Nurettin Kaya hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus'ta tek taraflı motosiklet kazasında 26 yaşındaki sürücü öldü

Kaza yeri ve gelişmeler

Mersin'in Tarsus ilçesinde, TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolunda tek taraflı bir motosiklet kazası meydana geldi. Olayda sürücü Nurettin Kaya (26) ağır yaralandı; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede motosikletin tek taraflı kaza yaptığı kaydedildi ve bölgedeki emniyet birimleri güvenlik önlemleri aldı.

Cenaze işlemleri ve soruşturma

Kazanın ardından cenaze morga kaldırıldı. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İlçe emniyeti ile savcılık makamının koordinasyonunda yürütülen incelemede, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerinde yapılan tespitler değerlendiriliyor. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kaza nedenine ilişkin detaylı bilginin paylaşılacağını bildirdi.

TARSUS’TA MOTOSİKLET KAZASINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

TARSUS’TA MOTOSİKLET KAZASINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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