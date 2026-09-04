Kayseri'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 Eylül'de Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerindeki bir apartmanda çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen V.E. (16), üvey babası M.T. (47)'ye bıçakla saldırdı.

Olay yeri ve müdahale:

M.T., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV