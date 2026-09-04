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Kayseri'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Kayseri'de tartıştığı üvey oğlu V.E. tarafından bıçaklanan M.T., hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 Eylül'de Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerindeki bir apartmanda çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen V.E. (16), üvey babası M.T. (47)'ye bıçakla saldırdı.

Olay yeri ve müdahale:

M.T., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

OLAYIN YAŞANDIĞI EV

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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