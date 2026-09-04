Buharkent’te 104. yıl coşkusu Tuğba Yurt sahne aldı

Buharkent’te kutlama konseri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde düzenlenen konser, Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte sahne alan Tuğba Yurt sevilen eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

tuğba yurt’un performansı ve meydanın coşkusu:

Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti; parçalar hep bir ağızdan söylenirken kurtuluşun gururu ve sevinci her an hissedildi. Program sırasında sahne enerjisi ve topluluğun katılımı öne çıktı, dinleyiciler konser boyunca coşkuyu canlı tuttu.

yerel yöneticilerden teşekkür ve gelecek programlar:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, etkinliğe destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günleri kapsamında etkinlikler devam edecek; 5 Eylül Cumartesi Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı’nda Elif Buse Doğan, 6 Eylül Pazar Söke Cumhuriyet Meydanı’nda Emir Can İğrek ve 7 Eylül Pazartesi Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda Poizi sahne alacak.

BUHARKENT’TE KURTULUŞ GÜNÜ KONSERİ