Dolar 48,4390 +0,05%
Euro 56,2928 -0,02%
Bist 14.001,72 +0,50%
Altın Gram 7.033,14 -0,52%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,37 -0,16%
--°

Buharkent’te 104. yıl coşkusu Tuğba Yurt sahne aldı

Aydın Büyükşehir ve Buharkent ortak etkinliğinde Tuğba Yurt sahne aldı; binlerce kişi Türk bayraklarıyla 104. kurtuluş yıldönümünü coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:17

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Buharkent’te 104. yıl coşkusu Tuğba Yurt sahne aldı

Buharkent’te kutlama konseri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde düzenlenen konser, Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte sahne alan Tuğba Yurt sevilen eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

tuğba yurt’un performansı ve meydanın coşkusu:

Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti; parçalar hep bir ağızdan söylenirken kurtuluşun gururu ve sevinci her an hissedildi. Program sırasında sahne enerjisi ve topluluğun katılımı öne çıktı, dinleyiciler konser boyunca coşkuyu canlı tuttu.

yerel yöneticilerden teşekkür ve gelecek programlar:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, etkinliğe destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günleri kapsamında etkinlikler devam edecek; 5 Eylül Cumartesi Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı’nda Elif Buse Doğan, 6 Eylül Pazar Söke Cumhuriyet Meydanı’nda Emir Can İğrek ve 7 Eylül Pazartesi Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda Poizi sahne alacak.

BUHARKENT’TE KURTULUŞ GÜNÜ KONSERİ

BUHARKENT’TE KURTULUŞ GÜNÜ KONSERİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

emet’in kurtuluşunun 104. yılı törenler, etkinlikler ve konserlerle kutlandı
images

Kasab-ı cömert Ahmet Efendi türbesi yenilenerek ziyarete hazırlanıyor
images

Trabzon'un dört kültür noktası 8 ayda yarım milyona yakın ziyaretçi çekti
images

Yenişehir'de altın biber festivalinde Manuş Baba coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de güneş altında üretilen 3 bin 500 turşuya el konuldu

Söğüt'te dua ve hediye: Çiftçi hafız adayı öğrenciye bisiklet verdi

Kapadokya'da öğrencilikten markaya dönüşen marifet karakız ocakbaşı

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı