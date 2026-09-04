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Gezici tarama tırı Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanların sağlığı için sahada

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, 'Sağlığım İşyerinde' projesiyle Bartın OSB'de çalışanlara tarama ve bilgilendirme yapıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gezici tarama tırı Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanların sağlığı için sahada

Gezici tarama birimi iş yerlerine taşındı:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, Sağlığım İşyerinde projesi kapsamında 24 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veriyor. Mobil tır, bölgede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlar için kanser taramaları ve temel sağlık hizmetleri sunuyor.

Verilen hizmetler ve bilgilendirme:

Tarama tırında yapılan işlemler kapsamında çalışanlara kanser taramaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, tütün ve alkol kullanımının zararları, kronik hastalıklardan korunma yolları ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ekipler, tarama sonuçlarına göre izlem ve yönlendirme süreçlerini de organize ediyor.

İş yerlerine ulaşan bu mobil hizmetle hem tarama oranlarının artırılması hem de çalışanların sağlık farkındalığının güçlendirilmesi hedefleniyor. Uygulama, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak zaman kaybını azaltmayı amaçlıyor.

Projenin hedefleri ve toplumsal etkisi:

Sağlığım İşyerinde projesiyle amaç, çalışanların sağlık bilincini yükseltmek, hastalıkları erken dönemde tespit etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemektir. Proje sayesinde sağlık hizmetlerinin iş yerlerine taşınmasıyla erken tanı olanakları genişletilerek toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GEZİCİ KANSER TARAMA TIRI, “SAĞLIĞIM İŞYERİNDE” PROJESİ...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GEZİCİ KANSER TARAMA TIRI, “SAĞLIĞIM İŞYERİNDE” PROJESİ KAPSAMINDA BARTIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK KANSER TARAMASI VE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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