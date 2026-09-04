Bozüyük sokak kontrolünde tütüne sarılı esrar ele geçirildi

Bozüyük'te durdurulan şahsın üzerinde esrar bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı durdurarak durdurdu. Yapılan aramada tütüne sarılı vaziyette esrar maddesi ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Bozüyük'te gerçekleştirilen kontrolde, polis ekipleri şüpheli gördükleri şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada bulunan maddenin tütüne sarılı olması üzerine ekipler maddi delili muhafaza altına aldı.

hukuki süreç:

Şahıs hakkında Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Konuyla ilgili işlemlerin Narkotik Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü bildirildi.

BİLECİK'TE BİR ŞAHSIN ÜZERİNDE ESRAR MADDESİ ÇIKTI