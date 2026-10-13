Mersin merkezli operasyonda DEAŞ'ın finans ağına yönelen 10 şüpheli yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın finans kaynaklarını deşifre etmeye yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan ön incelemelerde Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleriyle birlikte İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de toplam 9 şüpheli tespit edildi. Bu tespitlerin ardından Mersin merkezli dört ilde jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında tespit edilen 9 şüphelinin yanı sıra, daha önce DEAŞ üyesi olmaktan gözaltına alınarak deport edilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 1 kişi daha yakalanarak, toplam 10 şüpheli jandarmaya teslim edildi.

Ele geçirilen deliller ve mali boyut:

Operasyon kapsamında, örgütsel faaliyetlerin finansmanına ilişkin olduğu değerlendirilen dövizlerle birlikte 397 bin 768 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital malzeme bulundu ve bu materyallerin kriminal incelemesi yapılmak üzere el konuldu. Ele geçirilen dijital veriler ve nakit kaynaklar, soruşturmanın mali boyutuna ışık tutacak nitelikte değerlendiriliyor.

Soruşturmanın hedefi ve seyri:

Jandarma ekipleri, operasyonu terörizmin finansmanının önlenmesi çerçevesinde gerçekleştirdi; amaç DEAŞ'ın bölgesel para akışlarını ve destek ağlarını çözümlemek. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen materyallerin adli ve teknik incelemeleri devam ediyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında yeni bağlantıların ve mali ilişkilerin ortaya çıkarılması bekleniyor.

MERSİN MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA BİR KAÇAK YOLLARA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN TOPLAMDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.