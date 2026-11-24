operasyonun kısa özeti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Akdeniz ilçesinde bir ikametin 'dolandırıcılık ofisi' olarak kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı; aramalar ve soruşturma bulguları, şüphelilerin ülke genelinde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğine işaret etti.

operasyon ve ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda güvenlik güçleri tarafından 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, 4 sim kart yuvası ile 2 kutu içinde toplam 63 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri D.E., K.T., Ş.Ö., Ş.D., A.B., S.A., H.Y., Ş.G., A.D., S.B. ve O.T. olarak kayıtlara geçti.

soruşturma sonucu ve adliye süreci:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme süreci sonunda 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 8 şüpheli ise tutuklandı. Polis çalışmalarında, şüphelilerin ülke genelinde 87 vatandaşı yaklaşık 7,5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet ve adli makamlar elde edilen deliller doğrultusunda ek işlemler yürütüyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler mahkeme süreçleriyle birlikte netleşmeye devam edecek.

MERSİN’DE 'DOLANDIRICILIK OFİSİ' OLARAK KULLANILAN BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, ŞÜPHELİLERDEN 8’İ TUTUKLANDI.