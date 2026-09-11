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Mersin'de fırında gizlenen milyonluk sentetik hap operasyonu: şüpheli tutuklandı

Mersin'de bir fırında 31 koli ve 6 varilde saklanan toplam 1.029.000 sentetik ecza hapı ele geçirildi; zanlı C.A. gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de fırında gizlenen milyonluk sentetik hap operasyonu: şüpheli tutuklandı

Mersin'de fırında gizlenen milyonluk sentetik hap operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada şüpheli C.A. tespit edildi. Polis, şüphelinin iş yeri ve deposunda sentetik ecza hapı geçirildiği yönünde bulgular elde etti ve şahsın Antalya'da olduğu bilgisini aldı.

Antalya'da yakalanma ve itiraf:

Antalya'da düzenlenen operasyonda C.A. gözaltına alındı ve Mersin'e getirilerek ifadesi alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı saklandığını bildirdi. Bu beyan üzerine ekipler belirtilen adrese yönlendirildi.

Ele geçirilen miktar ve malzeme:

Adreste yapılan aramada 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1.029.000 adet sentetik ecza hapı bulundu. Uyuşturucu içerikli haplara el konuldu, şüpheli emniyete götürüldü ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları ve ele geçirilen miktarın büyüklüğü, kentteki narkotik mücadele birimlerinin saha çalışmasının etkinliğini gösteriyor. Yürütülen soruşturma, depo ve satış zincirini çözmeye yönelik adımlar içerecek şekilde devam edecek.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir

Fırında ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili şüpheli tutuklandı

Fırında ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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