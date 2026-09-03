Mersin’de iş dünyası dijital liderliği masaya yatırdı

mersin iş dünyasında dijital liderlik buluşması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de, Dijital Liderler Geliyor projesinin üçüncü ayağı kapsamında 'Sen Lider misin?' başlıklı bir atölye gerçekleştirildi. Programa iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve akademisyenler katıldı.

atölyede öne çıkan konular:

Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim İnan tarafından yürütülen oturumda liderlik ile yöneticilik arasındaki farklar, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü, hizmetkar liderlik ve organizasyonlarda dönüşüm süreçleri ele alındı. Katılımcılar günümüz iş yaşamında hangi liderlik yaklaşımlarının öne çıktığını ve bu yaklaşımların pratik yansımalarını tartıştı.

merkezlerin rolü ve katılımcı değerlendirmeleri:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in kentteki farklı paydaşları bir araya getirerek ortak aklı harekete geçirmeyi amaçladığını vurguladı ve merkezlerde gençler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerine yönelik eğitim ile atölye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dr. İbrahim İnan atölyede insan odaklı liderliğin önemine dikkat çekerek "Bir liderin mutlaka insana dokunması gerekir" dedi ve etkili liderlik uygulamalarının insan ilişkileri ve güven inşa etme üzerindeki etkisini anlattı.

Etkinliğe katılan iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri programın liderlik konusunda farkındalık yarattığını belirtti; Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in eğitim, girişimcilik, networking ve sivil toplum çalışmaları açısından kentte önemli bir merkez haline geldiği yönünde değerlendirmeler paylaşıldı. Dijital dönüşüm çağında insan odaklı liderlik yaklaşımının öne çıktığı vurgulandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER MERKEZİ KOORDİNESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ‘KAMPÜS MERSİN’ VE ‘GARAJ MERSİN’DE, ‘DİJİTAL LİDERLER GELİYOR’ PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI KAPSAMINDA ‘SEN LİDER MİSİN?’ BAŞLIKLI ATÖLYE DÜZENLENDİ.