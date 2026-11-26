Mersin'de kuraklığa karşı alternatif: üreticilere 20 bin sumak fidanı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve çiftçilerin gelir kaynaklarını güçlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez hayata geçirdiği 'Sumak Fidanı Desteği Projesi' ile üç ilçede üreticilere fidan dağıtımına başladı. Proje, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun, düşük su ihtiyacı olan alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

dağıtımın detayları:

Proje kapsamında toplam 20 bin sumak fidanı üreticilere veriliyor. Dağılım şu şekilde: 13 bin 370 fidan Mut, 5 bin 380 fidan Gülnar ve 1 bin 250 fidan Silifke ilçesine teslim edilecek. İlk dağıtım töreni Mut'ta gerçekleştirildi ve diğer ilçelerde de dağıtımlar sürecek.

Bir dekar alana 160 sumak fidanı verilmesi planlanırken, fidan bedeli 144 TL olarak belirlendi. Bu bedelin 72 TL'si Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilirken, kalan 72 TL üreticiler tarafından ödenecek.

belediyenin hedefleri ve destek yelpazesi:

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmanın ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi ile üreticilerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Durmaz, sumak bitkisinin tıbbi ve aromatik özellikleri, düşük su ihtiyacı ve ekonomik değeriyle öne çıktığını vurgulayarak, 'Özellikle su kaynaklarının giderek daha da önem kazandığı günümüzde; bölgemizin iklim şartlarına uyum sağlayabilen, su ihtiyacı nispeten düşük ve ekonomik getirisi olan alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz' dedi.

Ayrıca Durmaz, ceviz, alıç, badem ve zeytin fidanı desteklerinin devam ettiğini ve belediyenin fide-fidan dağıtımlarından sulama borusu desteklerine, arıcılık ve balıkçılık desteklerinden küçükbaş hayvan ve güneş paneli desteklerine kadar geniş bir destek yelpazesi sunduğunu belirtti.

başvuru nasıl yapılır:

Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, bilgi ve başvuru için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçebilirler. Dağıtım takvimi ve başvuru koşulları hakkında duyurular ilgili birimlerce paylaşılmaya devam edecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE ÇİFTÇİLERİN GELİR KAYNAKLARINI ARTIRMAK AMACIYLA BU YIL İLK KEZ HAYATA GEÇİRDİĞİ 'SUMAK FİDANI DESTEĞİ PROJESİ' KAPSAMINDA 3 İLÇEDE ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBE İLE 20 BİN SUMAK FİDANI DAĞITIYOR.