kısa ziyaret kapsamı

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, Kırka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Program, mahalledeki dini ve toplumsal bağları güçlendirmeye yönelik kısa bir buluşma olarak gerçekleşti.

cami vaazı ve namaz öncesi program

Etkinlik kapsamında Müftü Kaya, Kırka Maden Camiinde cemaate vaaz verdi ve cemaatle birlikte öğle namazı için bir araya geldi. Camideki buluşma, dinî sohbet ve karşılıklı iletişim için fırsat sağladı.

esnaf ziyaretleri ve vatandaş talepleri

Namazın ardından mahalle esnafını ziyaret eden Kaya, iş yerlerini dolaşıp esnafla sohbet etti ve onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da görüşerek taleplerini dinledi ve yöre halkıyla doğrudan iletişim kurdu.

ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜSÜ DR. ŞAHMURAT KAYA, KIRKA MAHALLESİ'NDE CEMAAT VE BÖLGE ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.