Mersin'de temizlik malzemesi fabrikasında yangın: itfaiye müdahale ediyor

fabrika ve olay yeri:

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve bölgeden yoğun duman yükseldi.

itfaiye müdahalesi ve çalışmalar:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması ve alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için müdahaleye başladı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor; yetkililer yangının çıkış nedeni ile oluşan hasarın, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceğini bildirdi.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TEMİZLİK MALZEMESİ İMALAT FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. YOĞUN DUMANIN YÜKSELDİĞİ YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.