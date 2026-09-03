Mersin'in yerel tatları coğrafi işaretle marka olmaya hazırlanıyor

Mersin'de coğrafi işaret çalışmaları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret süreçlerini sürdürüyor. Çalışmalar Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor; belediye ekipleri kent genelindeki 13 ilçede üreticilerle görüşmeler yaparak Mersin'e özgü ürünleri tespit ediyor.

Belirlenen ürünlerin yetiştirme koşulları, üretim yöntemleri ve bölgeyle olan bağları detaylı biçimde inceleniyor. Ürünlere ilişkin laboratuvar ve saha analizleri üniversiteler ile araştırma enstitülerinde gerçekleştiriliyor; analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde resmileştiriliyor.

tescillenen ve başvuru sürecindeki ürünler:

Yürütülen çalışmalar sonucunda Gülnar Kuş Üzümü 2024 yılında coğrafi işaret tescili alırken, aynı yıl Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından yapılan başvuru sonucu Kan Portakalı da tescillenen ürünler arasına girdi. Belediye yetkilileri, Bozyazı Gölevezi ve Mersin Siyah İnciri için 2026 yılı içinde tescil başvurularının yapıldığını bildiriyor.

Analiz ve değerlendirme süreci devam eden diğer ürünler arasında Leklek Fasulyesi, Pirömerli Nergizi ve Gravga Eriği bulunuyor; bu ürünler için üniversite ve enstitülerde çalışmalar sürdürülüyor ve analizlerin tamamlanmasının ardından başvurular gerçekleştirilecek.

hedefler ve beklenen etkiler:

Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, coğrafi işaret çalışmalarının yerel ürünlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Çalışmaların amacı yalnızca tescil almak değil; kırsal kalkınmayı desteklemek, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve Mersin'in marka değerini artırmak olarak belirtiliyor.

Coğrafi işaretler, ürünlerin özgünlüğünü ve bağlı olduğu coğrafyanın özelliklerini güvence altına alarak üreticilere katma değer sağlamayı hedefliyor. Mersin'deki süreç, hem üretim yöntemlerinin kayıt altına alınmasını hem de pazarlama ve tanıtım imkanlarının güçlendirilmesini amaçlayan çok yönlü bir yaklaşım içeriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARIMSAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, YEREL ÜRÜNLERİ MARKALAŞTIRMAK VE ÜRETİCİLERİN EKONOMİK KAZANCINI ARTIRMAK AMACIYLA COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. B