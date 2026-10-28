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Mescitli mevkiinde bariyere saplanan aracın kaza görüntüleri yayımlandı

Mescitli mevkiinde şeritten çıkarak çelik bariyerlere saplanan 28 AAD 831 otomobilin görüntüleri ortaya çıktı; 51 yaşındaki Gündoğdu Bodur hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mescitli mevkiinde bariyere saplanan aracın kaza görüntüleri yayımlandı

kaza ve ilk bulgular

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Gümüşhane istikametine seyir halindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya döndü ve olay yerinden gelen görüntülerde kazanın ağır hasarlı yapısı net biçimde görüldü.

görüntülerde öne çıkan kareler:

Kaza anına ait görüntülerde otomobilin şeritten çıktığı, hız ve yön kaybının ardından bariyerlere saplandığı anlar yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle aracın ön ve yan kısımlarında ciddi deformasyonlar oluştu; görüntüler kazanın oluş şekline dair ekiplerin olay yerinde tespit ettiği bulgularla örtüşüyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde araçta yolcu konumunda bulunan 51 yaşındaki Gündoğdu Bodur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü H.B. (56) ile H.K. (30), V.B. (23) ve 3 yaşındaki Y.E.B. ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralılardan H.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÜMÜŞHANE-TRABZON KARA YOLUNUN MESCİTLİ KÖYÜ MEVKİİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1’İ AĞIR 4...

GÜMÜŞHANE-TRABZON KARA YOLUNUN MESCİTLİ KÖYÜ MEVKİİNDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1’İ AĞIR 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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