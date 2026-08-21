Mesir Mahallesi'nde 5103 Sokak güvenli ve konforlu ulaşıma kavuştu

Mesir Mahallesi'nde 5103 Sokak'ta ulaşım emniyeti sağlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Mesir Mahallesi sınırlarındaki 5103 Sokak'ta kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürüttü. Sık sık kazaların yaşandığı ve zemini bozulan sokakta yapılan müdahalelerle yolun hem altyapısı hem de üstyapısı elden geçirildi.

yapılan çalışmaların kapsamı:

İşlemler Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başladı; sokak öncelikle banket düzenlemesiyle gidiş-geliş şeklinde ikiye ayrıldı. Ardından MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye yağmur suyu ızgara sistemi monte ederek yağışlarda oluşan su birikintilerinin önüne geçti. Son aşamada ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi yapılarak bozuk zemin yenilendi ve sürüş konforu artırıldı.

mahalle sakinlerinin görüşleri:

Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Önce Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yolumuzda banket çalışması yapılarak gidiş-geliş olarak ikiye ayrıldı. Ardından MASKİ ekipleri tarafından yağmur suyu ızgara çalışması gerçekleştirildi. Son olarak da sıcak asfalt çalışması yapıldı. Özellikle okula giden çocuklarımız ve camiye giden vatandaşlarımız için yolumuz çok daha güvenli ve konforlu hale geldi. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum."

Mahalle esnafı Nazan Çetin önceki durumun kazalara yol açtığını belirterek, "Önceden bu yolda çok kazalar oluyordu ve yol kötü durumdaydı. Muhtarımız aracılığıyla Besim Başkanımızın desteğiyle sıcak asfalt çalışması yapıldı. Besim Başkanımıza, muhtarımıza ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

30 yıldır bölgede yaşayan Bahar Selaçtı ise sokaktaki genişliğin ve çukurların kazalara neden olduğunu aktardı: "5103 Sokak çok geniş olduğu için daha önce çok sayıda trafik kazası oluyordu. Yolumuz önce gidiş-geliş olarak ayrıldı. Ardından yağmur yağdığında yayalar ve araçlar için sorun oluşturan çukurlar giderildi. Besim Başkanımız sayesinde yolumuz düzeltildi ve şimdi sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Çok güzel olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.

MESİR MAHALLESİ’NDE ULAŞIMDA SORUN YAŞANAN 5103 SOKAK’TA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI