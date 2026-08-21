Mezarlığın hemen yanı başına yükselen sıfır daireler Avcılar'da tartışma başlattı

Avcılar Ambarlı Mezarlığı’nın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binalar, mezarlıkla yapıların arasındaki mesafenin dikkati çekecek ölçüde daralması sonucu sıra dışı görüntüler oluşturdu. Yapıların pencereleri ve balkonlarının doğrudan mezarlığa baktığı, bazı bölümlerde mezar taşları ile bina dış duvarı arasında yalnızca birkaç metre kaldığı görüldü.

yakınlık ve manzara:

Havadan çekilen görüntülerde yeni yapıların mezarlığın hemen kenarında yükseldiği, mezarlığın çevredeki yerleşim alanının içinde kalmış bir görünüm verdiği dikkat çekiyor. Sıfır dairelerin pencereleri ve balkonları mezarlığa bakıyor; bazı daire cepheleri doğrudan mezarlıkla aynı kadraja giriyor. Görüntülerde, binanın önündeki mezar sayısının hayli fazla olduğu, bazı noktalarda yapı ile mezar taşları arasında yalnızca dar bir geçiş bırakıldığı görülüyor.

sakinlerin tepkisi ve görüşler:

Kameralara konuşmaktan çekinen bazı daire sahipleri, mezarlığın bu kadar yakın olmasının kendileri açısından sorun oluşturmadığını söyledi. Buna karşın mahallede yaşayan bazı kişiler rahatsızlık ifade ediyor. Avcılar’da durumu fark eden Bekir Şen, yaşadığı şaşkınlığı ve eleştirisini şu sözlerle dile getirdi: "Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde. Yani alt katlar, binanın alt katlı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya. Nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim yani. Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda".

Bekir Şen ayrıca, kentsel dönüşümle yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savundu ve mevcut düzenlemenin bitişik nizam uygulamasına benzediğini belirtti. Tartışma, şehir planlaması, imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm süreçlerinde kamusal alanların korunması gibi daha geniş boyutlara işaret ediyor.

AVCILAR AMBARLI MEZARLIĞI'NIN HEMEN YANINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN YENİ BİNALAR, MEZARLIKLA YAPILARIN ARASINDAKİ MESAFENİN DİKKAT ÇEKİCİ SEVİYEYE GELMESİYLE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.