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MHP'den gençlerle yeni hamle: Diyarbakır'dan milletvekili hedefi

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, gençlerle buluşup saha çalışması ve örgütlenme stratejisini açıkladı; hedef Diyarbakır'dan milletvekili çıkarmak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Elif Demir

MHP'den gençlerle yeni hamle: Diyarbakır'dan milletvekili hedefi

Hasan Özcoşkun gençlerle buluştu

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, başkanlığa seçildikten sonra saha çalışmalarına hız verdi. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Çiçekçi'nin organize ettiği buluşmaya katıldı.

Etkinlik arbane ekibi tarafından karşılanmayla başladı. Özcoşkun gençlerle tek tek tanıştıktan sonra hitap ederek partinin bölgedeki hedeflerini ve saha stratejisini paylaştı. Konuşmasında güvenlik, yatırım ve istihdam arasındaki ilişkiye vurgu yaparak terörsüz bir sürecin yerel ekonomiye pozitif yansıyacağını belirtti.

Diyarbakır'ın huzurunun önemi:

Özcoşkun, 'Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur' diyerek bölgedeki güvenlik ortamının sağlanmasının yatırımları artıracağını ve işsizliği azaltacağını savundu. Saha çalışmalarının eksikliğinin siyasi temsil kaybına neden olduğunu ifade eden Özcoşkun, geçmişte meydanlara inilmemesinin MHP'nin burada vekil ve belediye çıkaramamasına yol açtığını söyledi.

Örgütlenme, süreklilik ve gençlere mesaj:

İl Başkanı, partinin uzun süre ilçelerde yeterince etkin olamadığını belirterek, 'Emin olun biz 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce meydanlara çıkmış olsaydık, vatandaşla sohbet etmiş olsaydık, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlatmış olsaydık, bugün bizim de burada milletvekilimiz vardı' değerlendirmesinde bulundu. Gençlik buluşmasının son 20 yılda ilk örneklerinden biri olduğunu ifade eden Özcoşkun, programların her ay tekrarlanacağını söyledi ve buluşmadan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Gençlere yönelik konuşmasında 'Sizler yarın doktor, öğretmen, mühendis, vali, kaymakam olursunuz' diyerek mesleki sorumluluk ve milli çıkarlar doğrultusunda çalışma çağrısı yaptı. Konuşmanın sonunda partinin hedefi netleşti: 'Hedefimiz Diyarbakır'dan milletvekili çıkarmaktır'. MHP'nin yeni dönemde düzenli saha çalışmalarıyla bölgede zemin oluşturmayı ve bunun siyasi temsile dönüşmesini amaçladığı vurgulandı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, BAŞKANLIĞA SEÇİLDİKTEN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, BAŞKANLIĞA SEÇİLDİKTEN SONRA SAHALARA İNDİ. GENÇLERLE BİR ARAYA GELEN ÖZCOŞKUN, DİYARBAKIR'IN HUZURUNUN TÜRKİYE'NİN HUZURU OLDUĞUNU BELİRTEREK, "HEDEFİMİZ DİYARBAKIR'DAN MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAKTIR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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