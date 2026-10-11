Merkez Park'ta on yılın lezzeti: Uluslararası Adana Lezzet Festivali son gününde

Festival son gününde Merkez Park'ta ziyaretçileri ağırlıyor:

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, "Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet" temasıyla üçüncü ve son gününde Merkez Park'ta kapılarını açık tutuyor. Alanda yaklaşık 250 işletme stant açtı ve kent mutfağının öne çıkan tatları ziyaretçilerle buluşuyor.

Festivalde Adana kebabı, şalgam, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf başta olmak üzere kente özgü lezzetler tanıtılıyor; etkinlik alanı hem yerel tatları denemek isteyenleri hem de şehir dışı ve yurt dışından gelen misafirleri çekiyor.

Esnaf ve ziyaretçiler ne dedi:

Stant açan esnaflardan Nuri Erzi, yoğunluğun son güne rağmen sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Şehir dışından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler var. Adana Lezzet Festivali, gerçekten uluslararası bir festival oldu. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tavuk döneri Adana usulü odun ateşinde ve közde yaptığımız için güzel geri dönüşler alıyoruz. Festivale gelmeyen çok şey kaybetmiştir. Adana her yönüyle güzel bir şehir. İnsanıyla esnafıyla çok güzel. Yemeğini söylemeye bile gerek yok, tartışmaya kapalı bir konu. Bugün son gün. Festival daha bitmedi. Gelmeyen çok şey kaybeder. Herkesi bekliyoruz."

Ziyaretçiler de etkinliğe olumlu bakıyor. Sedat Pir ailece Mersin'den geldiklerini belirterek, "Biz de ailece Mersin’den geldik. Gelmeyenlere de tavsiye ederiz. Şu an vakit var. Festival akşam saatlerine kadar sürecek, gelmeyenler gelebilir" diye konuştu.

Engin Öztürk ise festivali "Adana’da bulunan tüm lezzetler bir arada. Akşama kadar buradayız, etkinliklerin hepsine katılacağız. Adana çok kalabalık. Yemeği seven bir milletiz, herkes burada. Ben son gün katıldım. Son gün olmasına rağmen yoğunluk sürüyor. Çok eğlenceli ve sevecen insanlar var burada" sözleriyle değerlendirdi.

Lezzet çeşitliliği ve uluslararası ilgi:

Festival, yerel mutfağın tanıtımına odaklanırken aynı zamanda kente gelen turistlerin ve dışarıdan katılanların ilgisini çekiyor. Etkinlik düzenleyicileri ve katılımcılar, festivalin bölgesel gastronomiyi görünür kıldığını ve Adana'nın yemek kültürünü öne çıkardığını vurguluyor. Stantlardaki çeşitlilik, ziyaretçilere hem klasik tatları hem de yöresel hamur ve tatlı çeşitlerini deneyimleme imkânı sunuyor.

Organizasyon, akşam saatlerine kadar sürüyor ve katılımcılar son güne rağmen devam eden yoğunluğun festivalin başarısını gösterdiğini belirtiyor. Ziyaretçiler ve esnaf, son günün bitimine dek etkinliklerin ve tadım fırsatlarının devam edeceğini hatırlatarak herkesi Merkez Park'a davet ediyor.

ADANA’DA BU SENE 10’UNCUSU DÜZENLENEN, "ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ" ÜÇÜNCÜ VE SON GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR.