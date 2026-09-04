Midelerinde kapsüller: Diyarbakır'da 780 gram metamfetaminle 2 kişi cezaevinde

Operasyon ve tespit:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yurt dışından ülkeye uyuşturucu getireceği tespit edilen yabancı uyruklu iki şahsı takibe aldı.

Yapılan kontrollerde, şahısların uyuşturucu maddeleri yutmak suretiyle midelerinde taşıdığı belirlendi. Gerçekleştirilen muayenelerde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hukuki süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, kentteki uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

ELE GEÇİRİLENLER