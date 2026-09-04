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Midelerinde kapsüller: Diyarbakır'da 780 gram metamfetaminle 2 kişi cezaevinde

Diyarbakır'da yabancı uyruklu iki kişinin midelerinde 112 kapsül halinde 780 gram metamfetamin bulundu; şüpheliler adli mercilere sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Midelerinde kapsüller: Diyarbakır'da 780 gram metamfetaminle 2 kişi cezaevinde

Operasyon ve tespit:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yurt dışından ülkeye uyuşturucu getireceği tespit edilen yabancı uyruklu iki şahsı takibe aldı.

Yapılan kontrollerde, şahısların uyuşturucu maddeleri yutmak suretiyle midelerinde taşıdığı belirlendi. Gerçekleştirilen muayenelerde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hukuki süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, kentteki uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

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ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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