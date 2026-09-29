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Milas-Söke karayolunda otluk yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Milas-Söke karayolu Selimiye sınırlarında başlayan otluk yangını, Muğla Büyükşehir itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Milas-Söke karayolunda otluk yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Milas-Söke Karayolu Selimiye mahalle sınırları içinde, karayolu kenarında otluk alanda başlayan yangın, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine ekiplerin yönlendirilmesiyle büyümeden durduruldu.

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman bölge müdürlüğü arazöz ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yanan sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

MİLAS-SÖKE KARAYOLU SELİMİYE MAHALLE SINIRLARINDA KARAYOLU KENARINDA BAŞLAYAN OTLUK YANGINI...

MİLAS-SÖKE KARAYOLU SELİMİYE MAHALLE SINIRLARINDA KARAYOLU KENARINDA BAŞLAYAN OTLUK YANGINI EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ İLE YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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