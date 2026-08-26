Tunceli'de Cadde 62 düzenlemesi tamamlandı, belediye mali açıdan toparlanma sinyali verdi

Cadde 62 sokak düzenlemesi tamamlandı:

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi, Kafeler Caddesi'ndeki 240 metrelik alan için hayata geçirilen Cadde 62 Sokak Güzelleştirme Projesi tamamlanarak hizmete açıldı. Proje kapsamında caddeye yeni aydınlatma sistemleri, peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş alanları kazandırıldı. Açılış töreninde Tunceli Valisi ve aynı zamanda Tunceli Belediyesi Başkan Vekili Şefik Aygöl, cadde aydınlatmasını butona basarak halkla birlikte yaktı.

Açılışta yaşananlar:

Törene İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar açılışta bir araya gelerek şarkılar söyledi ve coşkulu anlar yaşandı. Projenin şehir estetiğine ve sosyal yaşama katkı sağlaması hedefleniyor.

Mali yapı ve personel giderleri:

Açılış konuşmasında Vali Aygöl, belediyenin mali durumuyla ilgili bilgi verdi. Bir yılı aşkın süredir belediyenin borçlarını yapılandırma ve ödemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aygöl, son 5 aydır Tunceli Belediyemizin geliri giderinden daha fazla dedi. Ayrıca personel giderlerinin yüzde 87’den yüzde 40’ın altına düşürüldüğünü ve mali disiplindeki iyileşmenin prestij projelerine olanak sağladığını vurguladı.

Vali Aygöl, mali dengedeki bu gelişmenin şehrin daha görünür, estetik ve işlevsel projelere ayrılmasını mümkün kıldığını ifade etti ve çalışmaları ileri taşımak için ortak çaba çağrısında bulundu.

Huzur ve ulaşım talebi:

Aygöl konuşmasında ayrıca bölgedeki huzurun önemine değindi ve vatandaşların en çok talep ettiği konular arasında feribot seferleri ve Pertek Köprüsü'nün yapımının yer aldığını söyledi. Geçmişte araçların gelmesi için dua ettiklerini, şimdi ise gelen araçların yoğunluğundan şikâyet edildğini belirterek bunun bir başarı işareti olduğunu kaydetti.

Yetkililer, Cadde 62 projesinin benzeri çalışmaların başlangıcı olmasını ve kentin sosyal yaşamını güçlendirerek ekonomiye katkı sunmasını hedefliyor. Belediye kaynaklarının daha dengeli kullanılmasıyla benzer prestij projelerinin devam edeceği bildirildi.

TUNCELİ’DE 240 METRELİK CADDE 62 SOKAK GÜZELLEŞTİRME PROJESİ TAMAMLANDI. AÇILIŞTA KONUŞAN VALİ AYGÖL, "ANCAK SON 5 AYDIR TUNCELİ BELEDİYEMİZİN GELİRİ GİDERİNDEN DAHA FAZLA. PERSONEL GİDERİNİ YÜZDE 87’DEN YÜZDE 40’IN ALTINA DÜŞÜRMÜŞ OLDUK VE BUGÜN YAVAŞ YAVAŞ BU ŞEHİRDE PRESTİJ BAZINDA İŞLER YAPMA DÜŞÜNCESİNE VARDIK" DEDİ.