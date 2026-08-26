Dolar 48,1040 +0,05%
Euro 56,0815 -0,17%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.182,62 -1,07%
EUR/USD 1,1658 -0,15%
Brent Petrol 86,48 -0,91%
--°

Tunceli'de Cadde 62 düzenlemesi tamamlandı, belediye mali açıdan toparlanma sinyali verdi

Atatürk Mahallesi'nde 240 metrelik Cadde 62 düzenlemesi tamamlandı; Vali Şefik Aygöl, belediyenin son 5 ayda gelirinin giderini aştığını duyurdu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tunceli'de Cadde 62 düzenlemesi tamamlandı, belediye mali açıdan toparlanma sinyali verdi

Cadde 62 sokak düzenlemesi tamamlandı:

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi, Kafeler Caddesi'ndeki 240 metrelik alan için hayata geçirilen Cadde 62 Sokak Güzelleştirme Projesi tamamlanarak hizmete açıldı. Proje kapsamında caddeye yeni aydınlatma sistemleri, peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş alanları kazandırıldı. Açılış töreninde Tunceli Valisi ve aynı zamanda Tunceli Belediyesi Başkan Vekili Şefik Aygöl, cadde aydınlatmasını butona basarak halkla birlikte yaktı.

Açılışta yaşananlar:

Törene İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar açılışta bir araya gelerek şarkılar söyledi ve coşkulu anlar yaşandı. Projenin şehir estetiğine ve sosyal yaşama katkı sağlaması hedefleniyor.

Mali yapı ve personel giderleri:

Açılış konuşmasında Vali Aygöl, belediyenin mali durumuyla ilgili bilgi verdi. Bir yılı aşkın süredir belediyenin borçlarını yapılandırma ve ödemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aygöl, son 5 aydır Tunceli Belediyemizin geliri giderinden daha fazla dedi. Ayrıca personel giderlerinin yüzde 87’den yüzde 40’ın altına düşürüldüğünü ve mali disiplindeki iyileşmenin prestij projelerine olanak sağladığını vurguladı.

Vali Aygöl, mali dengedeki bu gelişmenin şehrin daha görünür, estetik ve işlevsel projelere ayrılmasını mümkün kıldığını ifade etti ve çalışmaları ileri taşımak için ortak çaba çağrısında bulundu.

Huzur ve ulaşım talebi:

Aygöl konuşmasında ayrıca bölgedeki huzurun önemine değindi ve vatandaşların en çok talep ettiği konular arasında feribot seferleri ve Pertek Köprüsü'nün yapımının yer aldığını söyledi. Geçmişte araçların gelmesi için dua ettiklerini, şimdi ise gelen araçların yoğunluğundan şikâyet edildğini belirterek bunun bir başarı işareti olduğunu kaydetti.

Yetkililer, Cadde 62 projesinin benzeri çalışmaların başlangıcı olmasını ve kentin sosyal yaşamını güçlendirerek ekonomiye katkı sunmasını hedefliyor. Belediye kaynaklarının daha dengeli kullanılmasıyla benzer prestij projelerinin devam edeceği bildirildi.

TUNCELİ’DE 240 METRELİK CADDE 62 SOKAK GÜZELLEŞTİRME PROJESİ TAMAMLANDI. AÇILIŞTA KONUŞAN VALİ...

TUNCELİ’DE 240 METRELİK CADDE 62 SOKAK GÜZELLEŞTİRME PROJESİ TAMAMLANDI. AÇILIŞTA KONUŞAN VALİ AYGÖL, "ANCAK SON 5 AYDIR TUNCELİ BELEDİYEMİZİN GELİRİ GİDERİNDEN DAHA FAZLA. PERSONEL GİDERİNİ YÜZDE 87’DEN YÜZDE 40’IN ALTINA DÜŞÜRMÜŞ OLDUK VE BUGÜN YAVAŞ YAVAŞ BU ŞEHİRDE PRESTİJ BAZINDA İŞLER YAPMA DÜŞÜNCESİNE VARDIK" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çin heyeti Manisa'da tarım ihracatını yerinde inceledi
images

Yaylacık'ta 11 sokakta 25 milyon liralık altyapı dönüştürülüyor
images

Samsun sanayisinde yeşil dönüşüm ve altyapı güçlendirmesi ön plana çıktı
images

Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kucağındaki çocukla tartışma: kadın silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Sapanca'da tartışma sonrası kayınpeder tüfekle yaralandı, zanlı kaçtı

Birleşik Krallık'ın Ankara büyükelçisi Jennifer Anderson göreve dönüşünde ilişkileri güçlendirme mesajı verdi

Çatıda bekleyiş: dekont gelince inşaat işçisi indi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı