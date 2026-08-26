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Manisa tarım müdürlüğünde iki yöneticiye plaketle veda

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan Ahmet Akar ve Süreyya Atmaca, Foça ve Sinop görevlerine atandı; törenle plaket verildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa tarım müdürlüğünde iki yöneticiye plaketle veda

görev değişiklikleri ve atamalar:

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ahmet Akar ve Süreyya Atmaca yeni görevlerine atanarak uğurlandı. İl Müdürü Mehmet Karayılan tarafından düzenlenen törenle her iki yöneticiye de çalışmalarına teşekkür niteliğinde plaket sunuldu.

Ahmet Akar, bir süredir Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak yürüttüğü görevinden, atama ile Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirildi. Akar’ın Manisa’daki görev süresi boyunca kurum hizmetlerine sağladığı katkılar ve özverili çalışmaları tören sırasında vurgulandı.

plaket takdimi ve temenniler:

Tören sırasında Mehmet Karayılan, Akar ve Atmaca’ya kurum içindeki hizmetleri için teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı dileklerini iletti. Her iki yöneticiye de Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

Süreyya Atmaca ise Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak sürdürdüğü görevinden, aynı unvanla Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandı. Atmaca’nın özellikle mera ve yem bitkileri alanındaki yürüttüğü çalışmaların kurum için değerli olduğu belirtildi.

Tören, atanan iki yöneticinin kurum içindeki hizmetleri ve projelere yaptığı katkıların takdiri şeklinde gerçekleşti. İl müdürlüğü yetkilileri, personelin yeni görev yerlerine uyum sağlaması ve gönderildikleri illerde hizmeti sürdürmelerini destekleyeceklerini ifade etti.

ÖTE YANDAN MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK...

ÖTE YANDAN MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPAN SÜREYYA ATMACA (SAĞDAKİ) DA SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI. ATMACA’YA DA GÖREV SÜRESİ BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR NEDENİYLE İL MÜDÜRÜ MEHMET KARAYILAN (SOLDAKİ) TARAFINDAN PLAKET TAKDİM EDİLDİ. KARAYILAN, ATMACA’YA KURUMA SUNDUĞU KATKILAR VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK YENİ GÖREV YERİNDE BAŞARILAR TEMENNİSİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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