Milliler Uluslar Ligi'ne iki mağlubiyetle başladı

milliler ilk iki maçta beklenen sonucu alamadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı ve müsabaka 4-1 sonucuyla sona erdi.

maçın özeti:

İtalya karşısında ilk yarıda üç gol bulan rakip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek sahadan galip ayrıldı. Milliler maç boyunca skoru çeviremedi ve istenen oyun ritmine ulaşamadı.

önceki maç ve genel tablo:

Uluslar A Ligi'ne kötü başlayan A Milli Takım, ilk maçında Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Fransa'ya 1-0 yenilmişti. Böylece milliler ilk iki maçta galibiyet elde edememiş oldu.

takvim ve bundan sonra:

A Milli Takım, grubun ilerleyen maçlarında 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bu maçlar, Ay-yıldızlıların gruptaki konumunu toparlama fırsatı olarak öne çıkıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TA FRANSA'DAN SONRA İTALYA'YA DA MAĞLUP OLDU VE 2'DE 0 YAPTI.