Dolar 48,9971 +0,02%
Euro 55,6897 -0,03%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.544,39 -0,34%
EUR/USD 1,1368 -0,05%
Brent Petrol 98,61 +0,80%
--°

Milliler Uluslar Ligi'ne iki mağlubiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'ya yenildi; İtalya maçı 4-1 bitti ve milliler ilk iki maçında galibiyet alamadı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milliler Uluslar Ligi'ne iki mağlubiyetle başladı

milliler ilk iki maçta beklenen sonucu alamadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı ve müsabaka 4-1 sonucuyla sona erdi.

maçın özeti:

İtalya karşısında ilk yarıda üç gol bulan rakip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek sahadan galip ayrıldı. Milliler maç boyunca skoru çeviremedi ve istenen oyun ritmine ulaşamadı.

önceki maç ve genel tablo:

Uluslar A Ligi'ne kötü başlayan A Milli Takım, ilk maçında Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Fransa'ya 1-0 yenilmişti. Böylece milliler ilk iki maçta galibiyet elde edememiş oldu.

takvim ve bundan sonra:

A Milli Takım, grubun ilerleyen maçlarında 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bu maçlar, Ay-yıldızlıların gruptaki konumunu toparlama fırsatı olarak öne çıkıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TA FRANSA&#039;DAN SONRA İTALYA&#039;YA DA MAĞLUP OLDU VE 2&#039;DE...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TA FRANSA'DAN SONRA İTALYA'YA DA MAĞLUP OLDU VE 2'DE 0 YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam
images

İsmail Yüksek: sahadaki tablo takımımıza yakışmadı, telafi edeceğiz
images

Mancini genç kadroyla 4-1'lik galibiyeti ve performansı değerlendirdi
images

Barış Alper Yılmaz 40. maçında A Milli formayla 6. golünü attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella istifa etmiyor: projeye ve oyunculara inancım tam

Çaycuma organize sanayi kavşağında kavşak manevrası kaza ile sonuçlandı

Şehit Nuri Özcan'ın babası üniversitede hatıra sohbeti için Rektör Kırışık'ı ziyaret etti

Devrekli hafız öğrenciler Tokat bölge finalinden dereceyle döndü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan