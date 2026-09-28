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Millilerin İtalya karşısındaki galibiyet hasreti 17 maça çıktı

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi; 17 randevuda 12 mağlubiyet ve 5 beraberlikle galibiyet bekleniyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Millilerin İtalya karşısındaki galibiyet hasreti 17 maça çıktı

maç sonucu ve genel tablo:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Gruptaki ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma, iki takım arasında oynanan 17. randevu olarak kayıtlara geçti.

Bu seride ay-yıldızlılar henüz galibiyet elde edemedi; karşılaşmalar 12 yenilgi ve 5 beraberlikle sonuçlandı.

goller ve istatistiklerde öne çıkanlar:

İtalya ile oynanan 17 maçta A Milli takım kalesinde toplam 33 gol gördü ve rakip fileleri 11 kez havalandırabildi. Bu veriler, iki takım arasındaki maçlarda millilerin gol yollarında ve savunmada yaşadığı dengesizliği ortaya koyuyor.

Toplam gollere bakıldığında millilerin gol yeme sayısı, atılan sayının oldukça üzerinde kalarak genel tabloyu belirliyor.

değerlendirme ve çıkarımlar:

Bu sonuçlar, İtalya karşısında skora gitme ve savunmayı sağlam tutma konusunda süregelen sorunların olduğunu gösteriyor. 17 maçlık periyot, galibiyet arayışının sürdüğünü ve takımın bu rakibe karşı çözüm arayışının devam etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Millilerin önündeki süreçte bu istatistikler, hücum üretkenliğini artırmak ve savunma organizasyonunu güçlendirmek adına üzerinde durulması gereken alanları işaret ediyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İTALYA İLE OYNADIĞI 17 KARŞILAŞMADA 12 MAĞLUBİYET, 5 BERABERLİK...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İTALYA İLE OYNADIĞI 17 KARŞILAŞMADA 12 MAĞLUBİYET, 5 BERABERLİK ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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