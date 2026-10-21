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Minik Teoman'ın sağlığına kavuşması Efeler'de sevinçle karşılandı

Almanya'da tedavi görüp sağlığına kavuşan minik Teoman Çiftçi, ailesiyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Minik Teoman'ın sağlığına kavuşması Efeler'de sevinçle karşılandı

Bir ziyaret, bir tebessüm:

Almanya'da gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Teoman Çiftçi, ailesiyle birlikte Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret etti. SMA Tip 1 ile mücadele eden Teoman'ın iyileşme sürecinde yürütülen yardım kampanyasına Başkan Yetişkin de destek vermişti.

Başkan Yetişkin, minik misafiri sevgiyle karşıladı; makamda birlikte oyunlar oynandı ve Teoman'ın yüzündeki gülümseme ziyaret boyunca dikkat çekti. Aileyle yapılan sohbetlerde tedavi süreci ve çocuğun mevcut sağlık durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Dayanışmanın ve desteğin önemi:

Yetişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Teoman'ın bir gülüşü her şeye değer. Onun sağlığına kavuştuğunu, bugün burada neşeyle oyunlar oynadığını görmek hepimiz için tarifsiz bir mutluluk. Bu süreçte dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Teoman'ın bundan sonraki yaşamını sağlıkla, mutlulukla geçirmesi en büyük dileğimiz. Bizim kapımız Teoman'a ve ailesine her zaman açık".

Ziyaretin sonunda Başkan Yetişkin, minik Teoman'a Atatürk biblosu hediye etti ve aileye iyi dileklerini iletti. Aile ise tedavi sürecinde yanlarında olan ve kampanyaya katkı sunan Yetişkin'e teşekkürlerini sundu.

SMA TİP 1 HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDERKEN ALMANYA’DA GÖRDÜĞÜ TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN...

SMA TİP 1 HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDERKEN ALMANYA’DA GÖRDÜĞÜ TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN TEOMAN ÇİFTÇİ, TEDAVİ SÜRECİNDE AİLESİNE DESTEK OLAN EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İ ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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