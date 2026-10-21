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Erciyes Üniversitesi'nde araştırmacılara TÜBİTAK yol haritası

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen 'Fikrini TÜBİTAK'a Taşı' toplantısında araştırmacılara TÜBİTAK destekleri ve proje yazma süreçleri anlatıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erciyes Üniversitesi'nde araştırmacılara TÜBİTAK yol haritası

Erciyes Üniversitesi'nde 'Fikrini TÜBİTAK'a Taşı' bilgilendirme toplantısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, araştırmacılara TÜBİTAK'a destek programları ve proje yazma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ve çok sayıda akademisyen katıldı.

rektörün vurguları:

Prof. Dr. Fatih Altun, toplantıda katılımcılara teşekkür ederek, 'Araştırmacılarımız ile beraber olmak, vakit geçirmek aslında üniversitemizin hedeflerini, odaklarını ortaya koymamız açısından son derece önemli' ifadelerini kullandı. Altun, ERÜ'nün araştırma süreçlerindeki en büyük avantajının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı ve üniversite olarak proje çalışmalarına sürekli destek sunma kararlılıklarını dile getirdi.

tübitak destekleri ve proje yazımına ilişkin bilgiler:

Açılış konuşmalarının ardından Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aykut Gram katılımcılara TÜBİTAK destek programları, proje hazırlama adımları ve başvuru süreçleri hakkında uygulamaya dönük bilgiler aktardı. Gram'ın sunumunda proje hazırlığında dikkat edilmesi gereken başlıklar, destek mekanizmalarının işleyişi ve başvuru dokümantasyonuna ilişkin temel noktalar ele alındı.

Prof. Dr. Gökmen Zararsız da konuşmasında, araştırma üniversitesi kimliği kapsamında yürütülen çalışmaların yayın, patent ve girişimcilik ekseninde yoğunlaştığını belirtti. Zararsız, projelerin üniversitenin stratejik hedefleriyle uyumlu şekilde destekleneceğini ifade etti.

Toplantı, araştırmacıların TÜBİTAK başvuruları konusunda bilinçlenmesini ve üniversite içi iş birliklerinin güçlendirilmesini hedefleyen oturumlarla sona erdi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) ARAŞTIRMA DEKANLIĞI TARAFINDAN ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK TÜBİTAK’A DESTEK...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) ARAŞTIRMA DEKANLIĞI TARAFINDAN ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK TÜBİTAK’A DESTEK PROGRAMLARI, PROJE YAZMA SÜREÇLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA ‘FİKRİNİ TÜBİTAK’A TAŞI’ KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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