Mobil müze Tosya'da tarihi atmosferi taşıyor

Çanakkale Savaşları'nın izlerini ülke çapına yaymak amacıyla hazırlanan mobil müze tırı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ziyarete açıldı. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirildi. Müze, "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla kent merkezinde vatandaşları ağırlıyor.

Sergi içeriği ve hedefi:

Müzede, savaş dönemine ait fotoğraflar, belgeler, videolar ve döneme ait objeler yer alıyor. Toplam 7 vitrin üzerinden sunulan sergide, Çanakkale Cephesi'nden günümüze ulaşan savaş malzemeleri de ziyaretçilerin incelenebileceği şekilde sergileniyor. Mobil düzenleme, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlara dönemin atmosferini yaşatma ve özellikle çocuklarla gençlerin tarih bilincini pekiştirme amacı taşıyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmeleri ve çağrı:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, müzeyi ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı ve milli-manevi değerlerin aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Kavaklıgil, "Biz yaklaşık 4 bin hemşehrimizi Çanakkale’ye götürdük. Çanakkale’de milli ve manevi duyguları yaşayabilmeleri, bu ülkenin bugünlere nasıl geldiğini daha iyi teneffüs edebilmeleri için 4 bin vatandaşımıza Çanakkale’yi gezdirdik. Bugün minyatür de olsa bu maneviyatı ilçemizde yaşatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde bir simülasyon ekibimiz buradalar" ifadelerini kullandı.

Başkan Kavaklıgil, mobil müzenin sağladığı duygusal ve eğitsel değere dikkat çekerek, "Bu maneviyatı, bu havayı, bu duyguları tekrar yaşayabilmek bizim için çok kıymetli. Anadan, yardan, evinden, barkından, serden geçen birçok Anadolu’nun yiğit insanının ne şekilde mücadele ettiğini bir kez daha burada gözler önüne sermek, bizi hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor. Bu vesileyle bugün Salı yarın da Çarşamba günü de Tosya ilçemizde bulunacak bu ekip" dedi.

Kavaklıgil ayrıca ailelere çağrıda bulunarak, "Vatandaşlardan istirhamım özellikle çocuklarımızı tırımızı ziyaret etmeye, bu yaşanmışlıkları bir nebzede olsa zihinlerini kazmak adına refakat ederek aileleriyle birlikte gelmeye davet ediyorum. Çünkü bu fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Geçmişimizi yaşanmışlıklarımızı bu ülkenin yiğitlerinin ne mücadeleler verdiğini kıymetli evlatlarımızın da bilmesi gerekiyor. O yüzden ailelerimize de buradan seslenmiş olalım, çocuklarımızı lütfen burayı ziyaret etmeye getirelim" diye konuştu.

Mobil müze, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgisini gördü ve ziyaretçilere 18 Kasım akşam saatlerine kadar açık olacak.

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