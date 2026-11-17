Restorasyon çalışmaları yerinde incelendi

Sinop’un önemli tarihî ve kültürel yapıları arasında yer alan Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesinde sürdürülen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Proje, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor ve çalışmaların ilerleyişi yerinde takip ediliyor.

Ziyaret ve incelemeler:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Müftüsü Mehmet Arslaner ile birlikte restorasyon sahasını ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Vali Özarslan, yetkililerden işin ilerleme durumu ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldı.

Hedef ve süreç:

Yapılan incelemelerin ardından Vali Özarslan, restorasyon alanında görev yapan personele kolaylıklar diledi. Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi'nde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu tarihî yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ SEYYİD BİLAL CAMİİ VE HATUNLAR TÜRBESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.