Mısır ile deniz yetki alanlarında anlaşmaya hazırız, MSB duyurdu

MSB açıklaması ve Libya onayının önemi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerine dayanan yaklaşımı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, bu çerçevede Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazır olunduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Mısır’ın Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanı kazanabileceği belirtildi.

MSB sözcüsünün haftalık bilgilendirmesi:

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 24 Ekimde Ankara’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz için başsağlığı diledi ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 103üncü yıl dönümünü kutladı.

29 Ekim etkinlikleri ve halk katılımı

Aktürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Millî Savunma Bakanlığı etkinlikleri kapsamında 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkın ziyaretine açılacak. Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi törenleri ile Ankara geçit töreni gerçekleştirilecek; Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından saygı ve gösteri uçuşları icra edilecek. Ayrıca Mehteran, Armoni Mızıkası ve bando konserleri düzenlenecek ve askerî müzeler 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Hudut güvenliği ve terörle mücadele:

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek geçtiğimiz hafta içerisinde 2 PKK mensubunun teslim olduğunu bildirdi. Hudutlarda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 şahıs yakalanmış; 1 Ocak'tan bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14.629, engellenen 957 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 57.855e ulaştığı açıklandı.

Askerî iş birliği, tatbikat ve görevler

Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle askerî iş birliğini sürdürdüğü vurgulandı. Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik temaslar kapsamında 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye/Suriye'ye ziyaret düzenlendi. Azerbaycan ile Kara Kuvvetleri iş birliği toplantısı 27-30 Ekim tarihlerinde devam ederken, Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 2-5 Kasım tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde planlanıyor.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve heyeti Muharip Hava Kuvveti Komutanımızı ziyaret edecek.

Kosova Barış Gücü KFOR bünyesindeki Komutan Yardımcılığı görevinin 27 Ekim'de düzenlenen törenle bir yıllığına Türkiye tarafından devralındığı bildirildi. Ülkemizin bu görevi tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik ilkeleriyle yürüteceği ifade edildi.

Tatbikat takvimi ve deniz harekatları:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetleri devam ediyor. Konya'da yürütülen Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Millî Anadolu Ankası Tatbikatı 6 Kasım'da tamamlanacak. Estonya'da icra edilecek Crossed Swords Tatbikatı 2 Kasım'da başlayacak.

Türkiye ile Mısır arasında düzenlenecek ortak deniz tatbikatı 'Dostluk Denizi-2026' 4-9 Kasım tarihlerinde İskenderiye/Mısır'da gerçekleştirilecek. Tatbikata deniz unsurları ve personel katılacak; suüstü, denizaltı savunma, hava savunma harekâtı ve sualtı taarruz (SAT) eğitimleri icra edilecek.

Ayrıca ABD Deniz Kuvvetlerine ait Mount Whitney gemisi 5-8 Kasım tarihlerinde Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirecek. Somali'ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi amacıyla TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynleri 30 Ekim'de intikale başlayacak.

Savunma sanayii ve araç kabul çalışmaları

Aktürk, yerli ve millî savunma sanayisindeki gelişmelere de değindi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Karayel Karinalı Bot ve Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracı'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını; MKE tarafından savunma sanayisi paydaşlarına muhtelif sayıda MAM-15 keskin nişancı tüfeğinin teslim edildiğini açıkladı.

Sincar değerlendirmesi:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Merkezi Hükümetinin Sincar bölgesinde devlet otoritesini güçlendirme ve bölgenin normalleşmesine yönelik faaliyetlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Açıklamada, bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilmesinin ve güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanmasının, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Bakanlık süreci devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde yakından takip ettiğini ifade etti.

Genel değerlendirmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya ve bölgesel barış, güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceği tekrarlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİNİN TÜRKİYE İLE 2019 YILINDA İMZALANAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASINI ONAYLAMASINI ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK DEĞERLENDİREREK, MISIR İLE DE BENZER BİR ANLAŞMA İMZALAMAYA HAZIR OLUNDUĞUNU BİLDİRDİ. BAKANLIK, MISIR'IN TÜRKİYE İLE ANLAŞMASI HALİNDE YUNANİSTAN İLE YAPABİLECEĞİ MUHTEMEL BİR ANLAŞMAYA KIYASLA 15 BİN KİLOMETREKAREDEN FAZLA DENİZ YETKİ ALANI KAZANABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.