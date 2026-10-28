Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,4390 +0,14%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.503,35 -0,38%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,96 +1,42%
--°

Cumhuriyet coşkusu Efeler'de: başkan Anıl Yetişkin'den birlik ve gelecek vurgusu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla birlik, özgürlük ve adalet vurgusu yaparak vatandaşları 29 Ekim yürüyüşüne davet etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Cumhuriyet coşkusu Efeler'de: başkan Anıl Yetişkin'den birlik ve gelecek vurgusu

Başkan Yetişkin’den Cumhuriyet mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu dönüm noktasının milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgesi olduğunu vurguladı. Yetişkin, Cumhuriyet’in hem tarihe karşı bir vefa hem de geleceğe dair güçlü bir inanç olduğunu ifade etti.

cumhuriyetin anlamı ve Atatürk vurgusu:

Başkan Yetişkin, cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bağımsızlık destanının sonucu olduğunu belirterek, cumhuriyetin düşünce özgürlüğü, fırsat eşitliği ve adaletin teminatı olduğunu söyledi. Atatürk’ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünü, toplumun ortak pusulası olarak tanımlayan Yetişkin, bu bilinçle hareket etmenin yerel yönetim olarak bir görev olduğunu dile getirdi.

anma, minnet ve yürüyüş daveti:

Yetişkin, Cumhuriyet Bayramı’nın kuruluş sürecine ve bu uğurda can verenlere karşı bir minnet ifadesi olduğunu ifade ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilere şükranlarını sundu. Mesajında barış, sevgi, kardeşlik ve huzur temennilerini yineleyen Yetişkin, hemşehrilerini Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak üzere 29 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 19.00'da İstasyon Meydanı'nda başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet etti.

Konuşmasını, Cumhuriyet değerlerini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla sonlandıran Başkan Yetişkin, bu duygularla tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Yaşasın Cumhuriyet! diye seslendi.

BAŞKAN YETİŞKİN’İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

BAŞKAN YETİŞKİN’İN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik'te et işletmesi sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesine girdi
images

Diyarbakır'da erken tanı çağrısı: meme taramaları ve kadın sağlık hakkı öne çıkt...
images

Bodrum’da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi, ekipler müdahale etti
images

Fatih'te yadigâr kahvesi: 60 yaş üstüne ücretsiz buluşma noktası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi

Denizli 29 Ekim'i protokolün çelenk töreniyle karşıladı

Adana'da gök gürültülü yağış alarmı: AFAD cep telefonlarından uyardı

Çameli’de 103. yıl coşkusu çelenk ve saygı duruşuyla başladı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı