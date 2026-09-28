MNG AVM önüne inşa edilen yapı kaldırımda yürümeyi imkânsız kıldı

MNG AVM girişindeki yapı yaya trafiğini kilitledi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan MNG AVMnin ana giriş kapısının önündeki kaldırım üzerine inşa edilen yapı, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Yönetim değişikliğinin ardından başlatıldığı belirtilen çalışmanın, yaya ulaşımını büyük ölçüde engellediği ve günlük akışı aksattığı ifade ediliyor.

vatandaşların tepkisi:

Bölgedeki yaya hattının adeta tıkanmasına yol açan yapıyı görenler, ortaya çıkan görüntüyü 'gecekondu dükkan' benzetmesiyle tanımlıyor. Mevcut kafe yoğunluğu nedeniyle zaten girip çıkışlarda zorluk yaşayan vatandaşlar, kaldırımın işgal edilmesiyle yürümekte güçlük çektiğini belirtiyor. Mahalle sakinleri, kamusal alanın ticari amaçla kullanımına karşı çıkarak, bu uygulamayı 'keyfi imar uygulaması' olarak nitelendiriyor.

belediye ve ilgili kurumların müdahalesi bekleniyor:

Güvenlik ve temizlik konularında daha önce eleştiriler alan AVM yönetiminin bu hamlesi sonrası dikkatler Yakutiye Belediyesi ve ilgili kurumlara çevrildi. Vatandaşlar, yaya ulaşımını aksatan ve kamu kullanımına açık alanı daraltan bu kaçak görünümlü yapıya karşı yetkililerin acil müdahale etmesini talep ediyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama gelene kadar bölgedeki tepkiler sosyal medyada ve sahada sürüyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN MNG ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NİN GİRİŞ KAPISINDAKİ KALDIRIM ÜZERİNE İNŞA EDİLEN YAPI, VATANDAŞLARIN BÜYÜK TEPKİSİNE YOL AÇTI.