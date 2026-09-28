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Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi

Aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük Eylül bebek, Batman Havalimanı'ndan tam donanımlı ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi

Ambulans uçakla 50 günlük Eylül Konya'ya sevk edildi

Batman’da aort damarı dokusunun aşırı büyümesi teşhisi konulan 50 günlük Eylül adlı bebek, tedavisinin sürdürülmesi için Batman'dan Konya'ya sevk edildi.

Nakil kararı ve koordinasyon:

Bebeğin tedavisinin Konya Şehir Hastanesinde devam ettirilmesine karar verildi. Bu doğrultuda Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyon sağlandı ve nakil işlemleri başlatıldı.

Uçuş ve tedavi süreci:

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen tam donanımlı ambulans uçak, Batman Havalimanı'na geldi. Sağlık ekiplerinin hazırlıklarının ardından Eylül uçağa alındı, Konya'ya ulaştırıldı ve Konya Şehir Hastanesine nakledilerek tedavisine başlandı.

BATMAN’DA AORT DAMARI DOKUSUNUN AŞIRI BÜYÜMESİ TEŞHİSİ KONULAN 50 GÜNLÜK EYLÜL BEBEK, TEDAVİSİ...

BATMAN’DA AORT DAMARI DOKUSUNUN AŞIRI BÜYÜMESİ TEŞHİSİ KONULAN 50 GÜNLÜK EYLÜL BEBEK, TEDAVİSİ İÇİN BATMAN HAVALİMANI’NDAN AMBULANS UÇAKLA KONYA’YA SEVK EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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