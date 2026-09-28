İkiz kardeşlerin aynı kışlada omuz omuza vatani görev sevinci

Kahramanmaraş’ta 20 yaşındaki ikiz kardeşler Osman ve Orhan Topuz, vatani görevlerini birlikte yapacak olmanın sevincini mahallelerinde düzenlenen törenle paylaştı. İkizlerin yakın çevresi ve aileleri, Dulkadiroğlu İlçesi Göllü Mahallesi’ndeki kutlamada bir araya geldi.

Mahallede asker eğlencesi:

Göllü Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi, komşular ve arkadaşlar ikiz kardeşlerin askerlik heyecanına ortak oldu. Etkinlik, birlik ve coşkuyu bir arada yaşatan bir vedalaşma niteliğindeydi.

Katılımcılar, gençlerin aynı anda farklı kentlere ayrılmayıp birlikte görev yapacak olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Organizasyon, geleneksel öğeleri koruyan bir halk kutlaması şeklinde geçti.

Kardeşlerin meslekleri ve duyguları:

Osman Topuz, berberlik mesleğini icra ediyor. Osman, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Her kardeşimiz bu tür eğlenceler düzenler. Ben de bugün kardeşim ikizim ile birlikte bir eğlence düzenledik. Sistem üzerinde ikiz kardeş olarak görünenler otomatik olarak aynı yerde askerlik yapıyorlar".

Orhan Topuz ise oto tamircisi olarak çalışıyor ve duygularını, "İkiz kardeşimle birlikte asker eğlencesi düzenledik. Allah izin verirse Çanakkale’ye gideceğiz. Her Türk evladı gibi biz de görevimizi gururla gidip yapacağız" sözleriyle paylaştı.

Aileden vedalaşma:

Baba Kerim Topuz, oğulları için düzenlenen eğlenceye ilişkin, "İkizlerimin asker eğlencesinde ikisini bir askere uğurlayacağız. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Allah herkese yaşatsın bu duyguyu çok güzel" ifadelerini kullandı.

Topuz kardeşler, planlandığı üzere Çanakkale’de birlikte vatani görevlerini yerine getirecek ve mahalle halkı, onları uğurlarken gurur ve iyi dileklerini paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ’TA İKİZ KARDEŞLER OSMAN VE ORHAN TOPUZ, VATANİ GÖREVLERİNİ BİRLİKTE YAPACAK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR (OSMAN BEYAZLI, ORHAN SAĞDAKİ)