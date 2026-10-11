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Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anları

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akaryakıt istasyonunda 7 dakikalık mola veren tur otobüsünün görüntüleri ortaya çıktı; kaza Akhisar yakınlarında oldu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anları

Güvenlik kameralarına yansıyan anlar:

Bursa merkezinden hareket eden tur otobüsünün, Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girip yolcuların indiği ve ihtiyaçlarını giderdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüsün istasyonda sabah saat 08.20 civarında yaklaşık 7 dakika kaldığı, bu sürenin ardından yolcuların yeniden araca bindiği ve otobüsün istasyondan ayrıldığı görülüyor.

Olayın seyri ve görüntülerin önemi:

Kayıtlarda görülen mola, kaza öncesi aracın son bilinen konumları ve yolcu hareketliliğine dair somut bir zaman damgası sunuyor. Söz konusu görüntüler, kazanın nasıl geliştiğine dair soruşturma ve olayın kronolojisinin netleştirilmesi bakımından önemli kabul ediliyor.

Kaza ve yolcu durumu:

Mustafakemalpaşa’dan yolcu da aldığı belirtilen tur otobüsü, Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınlarında bir tırla çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Yetkililer, otobüse Mustafakemalpaşa’dan kaç kişinin bindiği ve bu yolcuların sağlık durumuna ilişkin sayısal verileri henüz netleştirmediğini bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturma ekipleri ve adli makamların değerlendirmesine sunuldu. Olayla ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

OTOBÜSÜN BURSA&#039;NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE MOLA VERDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA...

OTOBÜSÜN BURSA'NIN MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE MOLA VERDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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