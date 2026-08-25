Moskova'da beklenmeyen iniş: ABD'nin C-17'si Vnukovo'ya indi

Flightradar24 kayıtlarına göre bir ABD tescilli Boeing C-17A Globemaster III askeri nakliye uçağı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. Olay, Kremlin'den gelen belirsiz bir yanıtla kamuoyunun dikkatini çekti.

uçuşun rotası ve kaydı:

Flightradar24 verileri, uçağın Letonya'nın Riga kentinden kalktığını gösteriyor. Aynı veri setine göre söz konusu uçak, daha önce 23 Ağustos'ta Washington DC yakınlarındaki ABD Camp Springs hava üssünden Riga'ya gelmişti. Bu hareketlilik, son bir kaç gündür hava trafiği kayıtlarında izlenebilen bir rotanın parçası olarak kayda geçti.

Kremlin'in açıklaması ve geçmiş örnekler:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uçağa dair kendilerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Resmi Kremlin kanadından gelen bu açıklama, inişin nedenine dair spekülasyonların artmasını engellemedi. Kayıtlarda belirtilen bu iniş, Rusya ile ABD arasında Avrupa'dan yapılan doğrudan uçuşların nadir örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor; benzer bir doğrudan uçuş bu yılın Ocak ayında, Vladimir Putin ile Ukrayna barış görüşmeleri için ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'i taşımak üzere gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili resmi makamlar veya ilgili ABD yetkililerinden henüz detaylı bir açıklama gelmedi. Flightradar24 gibi uçuş takip verileri, girişimler ve resmi açıklamalar netleşene dek olayın temel kayıtlarını sağlamaya devam edecek.

ABD'ye ait bir askeri nakliye uçağı, Moskova'ya iniş yaptı. Kremlin Sarayı, uçakla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.