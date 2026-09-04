Dolar 48,4387 +0,05%
Euro 56,1835 -0,21%
Bist 13.936,72 +0,03%
Altın Gram 6.935,30 -1,91%
EUR/USD 1,1602 -0,24%
Brent Petrol 94,39 -1,18%
--°

MSB fotoğraflarıyla operasyonu belgeledi: Girne açıklarında kayıp 16 kişi için arama sürüyor

MSB, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıp 16 kişi için süren arama kurtarma çalışmalarına ait fotoğraf ve bilgileri paylaştı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

MSB fotoğraflarıyla operasyonu belgeledi: Girne açıklarında kayıp 16 kişi için arama sürüyor

çalışmaların kapsamı:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine dair fotoğraflar ve bilgi paylaştı. Açıklamada, sahil şeridi, deniz dibi ve batık gemi etrafının tarandığı, kayıp 16 yolcunun bulunması için çalışmalara destek sağlandığı belirtildi.

Operasyona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 7 gemi ile 6 hava vasıtasının katıldığı, arama sahasında koordineli olarak tarama yapıldığı vurgulandı. Şu ana dek 4 kişinin naaşının su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildiği açıklandı. Çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yerinde takip etti.

kullanılan teknoloji ve tespitler:

Açıklamada, TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisinin batığın yerini 554 metre derinlikte tespit ettiği, ardından TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin sahip olduğu ve 3000 metre derinlikte harekât icra edebilen ROV cihazı ile batığa dalış gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu teknolojik imkânlar, derinlik ve batığın etrafındaki alanın detaylı taranmasına olanak sağlıyor.

MSB'nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiler, arama kurtarma çalışmalarının hem deniz yüzeyinde hem de su altı düzeyinde eş zamanlı yürütüldüğünü gösteriyor. Yetkililer, kayıp kişiler bulunana dek arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

MSB’DEN, GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

MSB’DEN, GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mazgirt'te el yaralanması sonrası hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk ed...
images

Çatak'ta lise ve üniversite sınavlarında dereceye girenlere ödül
images

Darıca zabıta ekipleriyle buluştu: hizmet ve fedakârlığa teşekkür
images

Kızılay Kayseri şubesinde yeni dönem: Melikgazi başkanı Mükremin Çepni göreve ba...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mazgirt'te el yaralanması sonrası hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

Özgür Özel Çorlu'da: Yeni Parti geçmişte CHP'de siyaset yapanları kucaklıyor

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı