MSB fotoğraflarıyla operasyonu belgeledi: Girne açıklarında kayıp 16 kişi için arama sürüyor

çalışmaların kapsamı:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine dair fotoğraflar ve bilgi paylaştı. Açıklamada, sahil şeridi, deniz dibi ve batık gemi etrafının tarandığı, kayıp 16 yolcunun bulunması için çalışmalara destek sağlandığı belirtildi.

Operasyona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 7 gemi ile 6 hava vasıtasının katıldığı, arama sahasında koordineli olarak tarama yapıldığı vurgulandı. Şu ana dek 4 kişinin naaşının su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildiği açıklandı. Çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yerinde takip etti.

kullanılan teknoloji ve tespitler:

Açıklamada, TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisinin batığın yerini 554 metre derinlikte tespit ettiği, ardından TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinin sahip olduğu ve 3000 metre derinlikte harekât icra edebilen ROV cihazı ile batığa dalış gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu teknolojik imkânlar, derinlik ve batığın etrafındaki alanın detaylı taranmasına olanak sağlıyor.

MSB'nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiler, arama kurtarma çalışmalarının hem deniz yüzeyinde hem de su altı düzeyinde eş zamanlı yürütüldüğünü gösteriyor. Yetkililer, kayıp kişiler bulunana dek arama faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

MSB’DEN, GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN PAYLAŞIM