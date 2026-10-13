Mudanya Ayazma'da çatılarda bekleyiş: yıkım kararı gerilime neden oldu

Mudanya Ayazma'da yıkım gerginliği

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ayazma bölgesinde, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararları mahalle sakinlerinde tepki yarattı. Bölgeye gelen iş makineleri ve kolluk kuvvetlerinin gelişi, vatandaşların evlerinin yıkılmasına karşı çıkmasıyla birlikte gergin anlara sahne oldu.

Vatandaşların tepkisi:

Yıkım kararlarının uygulaması için bölgeye gelen ekipleri engellemek isteyen bazı mahalle sakinleri, müdahaleyi geciktirmek amacıyla çatıların üzerine çıkarak bekleyişe geçti. Olay sırasında jandarma ve itfaiye ekipleri ile iş makinelerinin bölgede olduğu bildirildi. Vatandaşlar, evlerinin yıkılmasına karşı çıktıklarını ve bekleyişin devam ettiğini belirtti.

İmar affı ve adalet iddiaları:

Mahalleliler, benzer bir sürecin 2021 yılında da yaşandığını ileri sürerek sürecin belirsizliğinden duydukları endişeyi dile getirdi. Bölgedeki uygulamaların adil olmadığını savunan sakinler, Ayazma ve çevresinde yaklaşık 10 bin hane olduğunu belirterek imar affından yararlanamadıklarını, kesilen cezaları ödemelerine rağmen şimdi yıkımla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Bazı vatandaşlar, bölgedeki caminin de kaçak yapı kapsamında değerlendirildiğini iddia etti ve bunun diğer yerleşim bölgelerindeki uygulamalarla tutarlı olmadığını belirtti.

Bölgede süren bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. Yıkım kararlarına karşı gösterilen tepkiler ve yetkililerin atacağı adımların nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ AYAZMA BÖLGESİNDE, MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE ALINAN YIKIM KARARLARI MAHALLE SAKİNLERİNİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU. YIKIM İÇİN BÖLGEYE GELEN EKİPLERİ ENGELLEMEK İSTEYEN BAZI VATANDAŞLAR ÇATILARA ÇIKARAK BEKLEYİŞE GEÇTİ.